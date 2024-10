Bonucci diventa allenatore: conseguito il patentino Uefa B | Ora aspetta la Juventus

Bonucci diventa allenatore. L’ex difensore della Juventus ha conseguito il patentino Uefa B. Ora attende la chiamata del club bianconero.

Leonardo Bonucci non ha certamente bisogno di presentazioni. Dopo una carriera più che soddisfacente che l’ha visto balzare agli onori della cronaca soprattutto grazie ai trionfi conquistati con la maglia della Juventus, l’ex difensore classe ’87 ha deciso, lo scorso maggio, di appendere definitivamente le scarpette al chiodo.

Una decisione, questa, arrivata dopo le brevi parentesi all’Union Berlino prima e al Fenerbahçe poi, in cui il 37enne viterbese non ha purtroppo avuto molte chanche, anche a causa dell’età certamente non giovanissima, di mettere in mostra il suo carisma e la sua esperienza.

Elementi, questi, migliorati e accresciuti soprattutto nel corso degli anni spesi al servizio della Vecchia Signora che però non gli hanno consentito di ritagliarsi un ruolo da protagonista in Germania e Turchia dove, forse anche un po’ a sorpresa, ha spesso assaporato lo sgradevole sapore della panchina.

Non tenuto ovviamente in considerazione da Spalletti per la sciagurata spedizione europea in Germania dello scorso giugno, l’ex 19 bianconero ha quindi maturato la decisione di porre fine alla sua gloriosa carriera nella quale, ricordiamo, si annoveranno le vittorie di ben nove scudetti, quattro Coppe Italia e cinque Supercoppe Italiane con la Juventus e un Europeo con l’Italia.

Bonucci è ufficialmente allenatore: ottenuto il patentino Uefa B

Chiusa, come detto, a 37 anni un carriera caratterizzata dalla conquista di ben 19 trofei, Leonardo Bonucci è, da qualche ora a questa parte, ufficialmente un allenatore. Ruolo, quello di tecnico, che l’ex difensore di Bari, Juventus e Milan potrà iniziare a ricoprire immediatamente grazie al conseguimento del patentito Uefa B.

Licenza, questa, che consentirà al classe ’87 di guidare tutte le formazioni giovanili di club di Serie A e Serie B, oltre a tutte le squadre affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti. Un cambio di vesti decisamente importante, questo effettuato da Bonucci che, come già fatto da molti ex compagni di club e Nazionale, è pronto a sedersi in panchina e iniziare ad allenare.

Bonucci allenatore: l’obiettivo è la panchina della Juventus

Fatto il primo passo, rappresentato dal conseguimento del patentino Uefa B, l’intento di Leonardo Bonucci è adesso quello di conseguire, con le dovute tempistiche, i patentinti Uefa A e Uefa Pro necessari per allenare qualsiasi squadra a livello professionistico senza alcun tipo di limitazione.

Categoria, quella del calcio dei grandi, che l’ex calciatore laziale spera di raggiungere quanto prima così da tornare nelle vesti di allenatore, in un futuro magari non troppo lontano, a quella Juventus della quale ha vestito la maglia per ben 12 stagioni, dal 2010-2011 al 2016-2017 e dal 2018-2019 al 2022-2023.