Commisso, idea di mercato: dal Brasile con furore per sostituire Kean | Bomber d’altri tempi

La Fiorentina è già attiva per il mercato di gennaio, il patron dei toscani ha messo nel mirino il bomber brasiliano, Kean rischia il posto

La Fiorentina ha rivoluzionato il proprio reparto offensivo con la campagna acquisti di quest’estate. Nel triennio di Vincenzo Italiano, concluso con tre finali raggiunte tra Coppa Italia e Conference League e un bilancio molto positivo, il principale difetto della squadra era stato quello di non riuscire a capitalizzare l’importante mole di gioco creato.

I toscani erano spesso padroni del campo, dominando anche nel possesso palla, ma, una volta giunti al limite dell’area di rigore, non riuscivano a essere incisivi e a segnare con una certa facilità.

Questo è stato dettato da diversi centravanti che non erano all’altezza del resto dell’organico. Il direttore sportivo Pradé ha provato a correre ai ripari, ingaggiando dei nuovi attaccanti per migliorare lo score realizzativo del club.

E così hanno lasciato Firenze l’esterno Nico Gonzalez e la punta N’Zolà, trasferitosi rispettivamente alla Juventus e al Lens in Ligue 1. Al suo posto sono arrivati nel capoluogo toscano Albert Gudmundsson e Moise Kean.

La Fiorentina è alla ricerca di una nuova punta centrale, può arrivare a gennaio

L’islandese ha deciso le due vittorie conquistate sinora in campionato contro la Lazio e il Milan, mentre il centravanti azzurro ha già trovato il giusto feeling con la rete che aveva perso la scorsa stagione a Torino.

Come vice del classe 2000, al momento, in rosa c’è Lucas Beltran e, all’occorrenza Kouamé, fresco di rinnovo fino al 2027. La punta argentina è approdata a Firenze un anno fa ma non ha mai convinto e non è da escludere che possa andarsene già nel mercato di gennaio.

Il nuovo nome per l’attacco della Fiorentina, Kean teme di perdere il posto da titolare

Come riporta Tuttosport, la Fiorentina è alla ricerca di una punta di riserva e avrebbe messo gli occhi su un talento del 2006. Il suo nome è Rayan e milita nel Vasco da Gama, squadra del campionato brasiliano.

Il problema principale consiste nella concorrenza del Lione e del Manchester City, che seguono da tempo il ragazzo. Rocco Commisso sembra non lasciarsi intimorire dalle rivali e pare intenzionato a investire una cifra consistente per una vera scommessa che potrà crescere agli ordini di mister Raffaele Palladino.