Dorgu, decisa la prossima squadra: non è il Milan | Ufficiale la firma sul contratto

L’esterno danese del Lecce piace da tempo ai rossoneri, ma il suo prossimo club non sarà quello milanese.

Uno dei calciatori, soprattutto tra i prospetti un po’ più giovani, che si stanno mettendo in mostra maggiormente nella nostra Serie A, è sicuramente l’esterno sinistro del Lecce Patrick Dorgu. Il classe 2004 danese ha già esordito nella Nazionale maggiore del suo Paese, realizzando anche una rete nelle sue tre presenze totali.

In questo inizio di stagione, in realtà, così come tutto il Lecce, non ha fatto granché bene. Un gol in casa contro il Parma, ma anche un’espulsione nell’impegno al Via del Mare contro il Cagliari. In generale, però, un rendimento un po’ sottotono, forse dovuto anche al cambiamento di posizione in campo a cui lo ha costretto Mister Gotti.

Dorgu, infatti, ha quasi sempre giocato come esterno alto d’attacco nel 442, o 4231, del tecnico ex Udinese, ed ha praticamente abbandonato la sua posizione preferita, quella di terzino sinistro. Questo, però, non gli ha di certo impedito di mettere in mostra, anche se soltanto a sprazzi, tutte le sue qualità.

Corsa, imprevedibilità, facilità di saltare l’uomo e una pulizia, ancora da migliorare, nel calciare. Qualità che si erano già intraviste in Primavera, ma che il classe 2004 danese aveva già mostrato nella stagione scorsa, la prima ufficiale in Serie A.

Mercato Milan, sfuma l’ipotesi Dorgu

Dorgu è finito nel mirino e sul taccuino di diversi operatori di mercato, tra cui quelli del Milan. Geoffrey Moncada, infatti, lo sta seguendo da tempo e non ha mai nascosto tutta il suo interesse verso il terzino sinistro leccese che potrebbe essere un vice Theo Hernandez, ma anche il suo sostituto se il francese non dovesse rinnovare e magari partire a fine stagione.

L’operazione, che in un primo momento poteva sembrare un’opzione più che probabile per il prossimo mese di gennaio, dovrà essere quantomeno rimandata a giugno. Troppo alti i costi del cartellino del danese per le attuali disponibilità rossonere che, almeno per la sessione invernale di calciomercato, hanno anche un problema relativo alle liste.

Lecce, ufficiale il rinnovo di Dorgu fino al 2029

Nelle ultime ore, però, è arrivato un rinnovo di contratto che potrebbe aprire le porte ad una permanenza di Dorgu nel Salento. Tramite un comunicato diramato dell’U.S. Lecce, infatti, è diventato ufficiale il prolungamento del terzino danese con la società salentina.

Dorgu si è legato al Lecce fino al prossimo 30 giugno 2029. Un’ufficialità che rende ancora più difficile un prossimo trasferimento del ragazzo ad altre squadre o che, quantomeno, alzerà i costi di un’eventuale operazione da provare a chiudere durante la prossima sessione estiva di calciomercato.