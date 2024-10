Gilardino, arrivederci anche a Gollini: costretto all’operazione chirurgica | I tempi di recupero

Non c’è pace per l’allenatore rossoblù che in questo inizio di stagione ha dovuto fare i con diversi infortuni.

Un inizio di stagione da quattro punti in due partite che lasciava presagire un campionato almeno sulla falsariga di quello ottimo disputato l’anno scorso. Il pareggio acciuffato in extremis contro l’Inter alla prima e la vittoria di Monza alla seconda, erano stati degli ottimi segnali.

La stagione del Genoa, però, ha avuto, da lì in poi, una brusca frenata, sia dal punto di vista del gioco che sotto quello dei risultati. Sono cominciati a subentrare i problemi legati ad un’infermeria sempre più piena e ai punti in classifica che scarseggiavano.

Come se non bastasse, poi, è anche arrivata la sconfitta ai rigori nel derby di Coppa Italia contro la Sampdoria che è stata una mazzata enorme per tifosi e condizioni ambientali. Serata, quella, che ovviamente verrà ricordata anche per i disordini fuori dallo stadio che hanno allarmato e tenuto in allerta un’intera città.

Via, via, poi, il Genoa ha perso per infortuni, quasi tutti delicati e molto seri, gente importante all’interno dello scacchiere tattico di Alberto Gilardino. Da Badelj a Frendrup, i due cervelli e le due anime del centrocampo; fino ad arrivare a Messias e Malinovski, con quest’ultimo che a Venezia ha subito un infortunio gravissimo alla caviglia che ha scosso tutto l’ambiente.

Altra tegola per Gilardino, out anche Gollini

Durante la sosta, però, il tecnico rossoblù sperava di recuperare più di qualcuno, ma ha ricevuto un’altra notizia davvero poco confortante. Alla lista dei lungodegenti, infatti, si è andato ad aggiungere anche il portiere Pierluigi Gollini che nelle ultime ore si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico abbastanza delicato.

Nella mattinata di venerdì, infatti, l’ex portiere di Atalanta e Napoli si è operato per rimuovere una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra, praticamente una grossa ciste sorta all’altezza dell’anca che negli ultimi tempi gli procurava parecchio dolore e gli rendeva quasi impossibile anche soltanto allenarsi.

Genoa, ecco quando dovrebbe rientrare Gollini

Operazione perfettamente riuscita, come ha fatto sapere lo stesso Gollini con un post pubblicato sui suoi canali social, ma che ora lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno un mese. All’intervento chirurgico, infatti, dovranno seguire diverse settimane di completo riposo.

Gollini salterà sicuramente le prossime sfide di campionato, tra cui quelle contro Lazio, Fiorentina, Parma, Atalanta e Como e proverà a tornare in campo dopo la prossima sosta per le Nazionali, in occasione della gara casalinga contro il Cagliari, in programma il prossimo 24 novembre.