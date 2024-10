Balotelli, questo matrimonio s’ha da fare: l’annuncio è il più nostalgico di tutti | Voleva proprio lui

Mario Balotelli è a un passo dal firmare per una nuova squadra, a dichiararlo è il suo agente in una recente intervista

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe delinearsi nei prossimi giorni. L’ex centravanti di Inter e Milan è in attesa di una chiamata proveniente dalla Serie A, certo di poter dare ancora un contributo importante. Da quando si è svincolato dall’Adana Demirspor a fine giugno, si è allenato duramente per farsi trovare pronto di fronte a un’offerta allettante.

Questa non è ancora pervenuta ma si parla con insistenza di un interesse da parte del Genoa, decimata dagli infortuni e nei bassifondi della classifica. La situazione potrebbe sbloccarsi in caso di mancato esonero di Alberto Gilardino, la cui posizione è in bilico.

Il rientro in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali dovrà dare delle risposte convincenti. Fuori al momento Bani e De Winter in difesa, Malinovskyi e Messias a centrocampo e Vitinha in attacco. Assenze pesante che costringono Gilardino a trovare delle alternative tattiche e puntare su seconde linee.

Inoltre, la squadra non fa punti da oltre un mese, da quando la rete siglata nel finale e che è valsa un punto contro la Roma è stata fatale per Daniele De Rossi. Tre sconfitte consecutive in campionato e l’eliminazione in Coppa Italia nel derby hanno portato il tecnico a rischio esonero.

Balotelli è sempre più vicino al ritorno in Italia

Nel reparto offensivo del Genoa, al momento, l’unico disponibile è Pinamonti. La scorsa settimana è stato messo sotto contratto Gaston Pereiro, altro svincolato e reduce dall’ultima esperienza tra le fila del Cagliari.

Ad alimentare le speranze dei tifosi di poter vedere in campo Mario Balotelli è il suo agente Enzo Raiola che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva.

Le parole dell’agente di Balotelli

Raiola parla della stima che nutre nei confronti di Balotelli il presidente Alberto Zangrillo: “Ho la fortuna di conoscere Zangrillo e da tempo so che è un grande estimatore di Mario. Avvicinarlo al club di cui è presidente sarebbe per lui un grande piacere“.

La speranza è quella di definire l’accordo quanto prima: “Oggi siamo in una situazione di attesa da parte della direzione tecnica del Genoa. Sappiamo quello che può dare Mario, è pronto, carico e non vede l’ora, speriamo che questo matrimonio si faccia in tempi brevi“.