Baroni, il soldato non vuole mancare: ci sarà anche con gli acciacchi | Tifosi in festa

Il tecnico e i tifosi della Lazio esultano, uno dei giocatori più importanti dell’organico sarà in campo contro la Juventus

La Juventus e la Lazio si affrontano stasera alle ore 20.45 per la sfida di cartello dell’ottava giornata di campionato. Le due squadre arrivano a questa partita a pari punti e al terzo posto in classifica. I bianconeri sono ancora imbattuti e hanno subito solo una rete, su calcio di rigore.

I biancocelesti hanno ricevuto risposte davvero incoraggianti da un rinnovato reparto offensivo, con Boulaye Dia e Taty Castellanos sugli scudi e autori di cinque reti a testa.

Entrambe le compagini hanno iniziato molto bene anche nelle competizioni internazionali e sono le uniche italiane a punteggio pieno, rispettivamente in Champions e in Europa League.

Le scelte dei due tecnici potrebbero risentire degli imminenti impegni europei, previsti per la prossima settimana ma ciò non dovrebbe avvenire, stando ai rumors sulle formazioni.

Gli umori a poche ore dallo scontro diretto tra Juventus e Lazio

I bianconeri sono in assoluta emergenza a causa di diversi infortuni. Negli ultimi giorni si sono fermati anche McKennie e Nicolò Fagioli. Thiago Motta è costretto a dare fiducia a Douglas Luiz che non ha convinto sinora a Torino e potrebbe lanciare in campo dal primo minuto il giovane Adzic.

Marco Baroni ha parlato alla vigilia del match, lodando gli avversari: “Affrontiamo una squadra forte, con la miglior difesa d’Europa e con il maggior possesso palla in Italia. Hanno consistenza, compattezza, personalità; ma per noi sono queste le partite perfette per cercare di essere competitivi. Sarà un test importante, di altissimo livello e dobbiamo affrontarlo con consapevolezza, con personalità, perché nelle difficoltà c’è la bellezza Noi viviamo di test continui del nostro lavoro e di ciò che dobbiamo proporre“.

Baroni è fiducioso, in campo a Torino anche un giocatore fondamentale per la sua Lazio

E lo stesso allenatore dei biancocelesti ha rassicurato sulle condizioni di Guendouzi che potrà dare il proprio contributo questa sera: “Sta meglio, penso possa essere disponibile, anche se non so se dall’inizio. Il ragazzo ha grande voglia di essere presente e questo fa piacere a me e alla squadra”.

In poco tempo il centrocampista francese, arrivato la scorsa estate dal Marsiglia, si è imposto come titolare e ha confermato le ottime prestazioni del suo primo campionato in Italia nelle recenti partite.