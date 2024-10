Inzaghi deve fare a meno di lui: colpa dell’elongazione | Arrivederci al fuoriclasse nerazzurro

Il tecnico dei campioni di Italia ha ricevuto una brutta notizia dall’infermeria. Non avrà a disposizione un top della rosa.

La pausa per le Nazionali di ottobre è stata utile a Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, per testare qualche calciatore importante che è rimasto ad Appiano Gentile, migliorarne le sue condizioni, anche se in realtà erano rimasti davvero in pochi, e farne rifiatare qualche altro.

Le due settimane senza partite ufficiali, almeno per quelli che non sono partiti con le rispettive nazionali, però, sono servite anche per un recupero molto importante, quello di un top player della squadra che aveva saltato le ultime gare ufficiali dell’Inter.

Stiamo parlando di Nicolò Barella che, a causa di un problema alla coscia, è dovuto venir meno ad alcuni importanti impegni della sua squadra. L’infortunio, però, è stato completamente riassorbito e, quindi, Simone Inzaghi, potrà contare già per il match dell’Olimpico contro la Roma, su uno dei suoi top player, nonché titolarissimo della rosa.

L’infermeria nerazzurra, quindi, si svuota, con l’eccezione di Tajon Buchanan che, infortunatosi in estate a causa della frattura della tibia, dovrà stare fermo ancora un po’. Il rientro è previsto per la fine di questo mese, ma molto probabilmente slitterà a novembre inoltrato.

Inter, si ferma un calciatore

Dalle Nazionali, però, è arrivata anche una cattiva notizia per l’allenatore nerazzurro. Durante gli impegni con la sua Polonia, infatti, si è fermato Piotr Zielinski che è stato sostituito a circa un quarto d’ora dalla fine nel match di Nations League contro la Croazia.

Lo stop non sarà lungo e non è particolarmente grave, ma il polacco è costretto a fermarsi proprio nel momento in cui stava maggiormente entrando nei meccanismi tattici dell’Inter e del suo allenatore Simone Inzaghi. Zielinski, fin qui, è stato impiegato con il contagocce, ma stava avendo sempre più minutaggio con il passare del tempo e delle settimane.

Infortunio Zielinski, ecco quando rientra

Contro la Croazia, l’ex centrocampista del Napoli ha riportato un’elongazione ai flessori della coscia destra che, come detto, non è grave, ma ha bisogno di una valutazione giornaliera per capirne modalità e tempistiche di rientro. Zielinski dovrebbe restare ai box per circa 10-14 giorni.

Sarà costretto a saltare, quindi, il match contro la Roma di campionato, quello contro lo Young Boys in Champions League e ancora la supersfida contro la Juventus in Serie A. Il suo rientro dovrebbe avvenire in occasione del match casalingo contro l’Empoli, previsto per il turno infrasettimanale il prossimo 30 ottobre, ma la speranza di Inzaghi è quella di riaverlo a disposizione per la partita contro la compagine di Thiago Motta.