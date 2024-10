Danilo, ecco la modifica del contratto per la Juve | Scelta da capitano: dovrà parlare solo il campo

Il difensore brasiliano opta per una modifica all’interno del suo accordo con la Vecchia Signora. Gesto da leader.

A volte in una squadra c’è bisogno di scelte coraggiose, scelte non usuali, scelte che possono cementare ancora di più il rapporto tra un calciatore ed una maglia. Che Danilo fosse un leader all’interno dello spogliatoio della Juventus, era già chiaro a tutti, ma forse non fino a questo punto.

Dopo essere stato titolare inamovibile, Capitano dentro e fuori dal campo e leader indiscusso della Juventus di Massimiliano Allegri, infatti, il Nazionale brasiliano ha vissuto e sta vivendo un inizio di stagione non da protagonista assoluto.

Il nuovo allenatore Thiago Motta ha stima e fiducia in lui, ma molto probabilmente non lo vede troppo idoneo al suo prototipo di difensore, sia come terzino destro che come centrale di difesa. E, così, fino a questo momento, sono stati davvero pochi i minuti in cui Danilo è sceso in campo in questa stagione.

Titolare soltanto una volta, a Marassi di Genova contro i rossoblù padroni di casa, l’ex Manchester City resta un elemento importante all’interno dello spogliatoio, ma è terminato dietro nelle gerarchie di Motta, sia a Kalulu che a Savona per quel che riguarda il ruolo di terzino destro, sia a Gatti, e lo stesso centrale francese ex Milan, nel ruolo di centrale.

Juve, cosa prevede il contratto di Danilo

Sicuramente non l’inizio di stagione che si aspettava, soprattutto perché questi potrebbero essere effettivamente gli ultimi mesi di Danilo con la maglia della Juventus. Il suo contratto attuale con la Vecchia Signora, infatti, scade nel giugno 2025.

All’interno del contratto, però, c’è una clausola che gli permetterebbe di rinnovare automaticamente per un’altra stagione con la Juventus se dovesse giocare il 50% più uno dei match stagionali della sua squadra. Un accordo che, però, sta stretto al difensore brasiliano che non vuole che questo cavillo burocratico possa influenzare alcun esponente della società nelle scelte.

Juve, Danilo ha chiesto l’eliminazione della clausola. Ecco quale

Così, secondo quanto riferisce Tuttosport, il calciatore avrebbe chiesto di modificare l’accordo in atto e di eliminare questa clausola. Un gesto da Capitano e da leader, certo, ma anche un gesto che sta a significare soltanto una cosa: Danilo vuole essere giudicato soltanto sul campo e dimostrare di meritare la Juventus grazie alle sue prestazioni.

L’eliminazione della clausola, infatti, oltre a poterlo liberare a fine stagione, se le cose non dovessero andare nel migliore dei modi, togliendo allo stesso tempo alla società un peso economico non indifferente, potrebbe influenzare meno allenatore e dirigenti sulle scelte circa il suo conto, sia per il futuro, sia in ottica delle scelte di formazione.