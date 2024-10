Fonseca costretto a fare a meno di Gabbia: i tifosi sono preoccupati | Le condizioni dell’eroe del derby

L’allenatore rossonero dovrà rinunciare a quello che è stato il suo migliori difensore in questi mesi. Allarme in casa Milan.

Dopo soltanto due mesi dall’inizio della stagione ufficiale, in casa Milan si sono già vissuti tantissimi momenti delicati e di tensione, sia a causa di risultati e prestazioni poco incoraggianti, sia per alcuni comportamenti non esattamente perfetti di alcuni calciatori della rosa.

Il tecnico Paulo Fonseca, che era partito con un profilo un po’ più basso e con una gestione dello spogliatoio pacata e serena, ora ha cominciato ad alzare la voce, cercando di mettere i suoi calciatori davanti alle proprie responsabilità e non ammettendo più comportamenti al di sopra delle righe.

Alcune scelte di formazione, operate negli ultimi tempi, vanno in questa direzione, ma anche e soprattutto ci vanno le sue dichiarazioni in conferenza stampa e nelle interviste post partita. Così, se Leao e Theo Hernandez sono i bersagli principali di questo cambiamento di atteggiamento, altri calciatori sembrano essere perfettamente aderenti al comportamento etico che ci deve essere all’interno di uno spogliatoio.

Tra questi, c’è sicuramente Matteo Gabbia che sembra essere quel leader italiano di cui il Milan ha tanto bisogno. In un recente sondaggio tra i tifosi rossoneri, inoltre, il centrale rossonero è stato indicato come il Capitano che i sostenitori milanisti vorrebbero. A fare la differenza, però, in questo inizio di stagione, sono state soprattutto le sue prestazioni in campo.

Milan, Gabbia è diventato imprescindibile

Partito dietro nelle gerarchie, sia a Tomori e Pavlovic, ma anche a Thiaw, Matteo Gabbia ha pian piano scalato le posizioni all’interno delle gerarchie di Mister Fonseca e, dopo che è stato scelto da titolare la prima volta, non è più uscito dal campo. Questo anche grazie a prestazioni sempre positive e attente.

Gabbia, infatti, è stato sicuramente il miglior difensore del Milan in questi primi mesi di stagione, così come, del resto, lo era stato nei mesi conclusivi della scorsa, dopo il suo rientro dal prestito al Villareal. Il gol nel derby, che ha regalato la vittoria ai rossoneri nella stracittadina dopo sei sconfitte consecutive, inoltre, è stata la ciliegina sulla torta.

Milan, Gabbia si box per un problema muscolare

Il centrale rossonero, vicino anche al rinnovo del contratto con il Milan, ha coronato questo ottimo inizio di stagione con la prima convocazione in azzurro arrivata ad ottobre da Mister Spalletti. Gabbia non ha poi esordito in Nazionale, ma l’attestato di stima è stato comunque importante. Ora, però, proprio sul più bello, Matteo è costretto a fermarsi.

Un lieve infortunio muscolare, infatti, lo ha costretto a saltare la gara di campionato contro l’Udinese, che si è giocata sabato pomeriggio. Per il momento non sembra esserci preoccupazione all’interno dell’ambiente rossonero, con Gabbia che dovrebbe rientrare a stretto giro di posta, ma è indubbio che la situazione va monitorata e i tifosi sperano che tutto vada per il verso giusto.