Jovic, il futuro è lontano dal Milan: in Serie A per rilanciarsi | Operazione alla Kalulu

La punta serba non è più centrale nel progetto rossonero e dovrebbe essere ceduto. Su di lui un top club del nostro campionato.

La scorsa stagione aveva fatto presagire un rilancio dopo le tante annate difficili che si sono susseguite a quella straordinaria che lo aveva lanciato con la maglia dell’Eintracht Francoforte nel 2018/2019. Luka Jovic era arrivato al Milan da ultima scelta, ma era stato molto importante per Stefano Pioli, soprattutto a gara in corso.

Molte partite, infatti, la punta serba le aveva decise subentrando dalla panchina e dando il suo contribuito a rimonte importanti nel finale di match. Spesso, in realtà, soprattutto in Coppa Italia ed Europa League, Jovic aveva lasciato il segno anche giocando dall’inizio al centro dell’attacco rossonero.

Una stagione che aveva convinto i dirigenti milanisti a confermarlo e addirittura consegnargli la maglia numero nove che era rimasta libera dopo l’addio di Olivier Giroud. Questa, insomma, sarebbe dovuta essere l’annata della definitiva consacrazione in rossonero per l’ex attaccante di Real Madrid e Fiorentina, ma così non è stato e probabilmente non sarà.

Jovic, infatti, soprattutto dopo l’arrivo di Tammy Abraham, arrivato a margine dello scambio con Saelemaekers con la Roma, ha perso pian piano importanza all’interno dello scacchiere tattico di Mister Fonseca, tanto da essere escluso dalla lista UEFA stilata per la Champions League. Tra problemi fisici e scelte tecniche, insomma, il serbo è stato impiegato con il contagocce.

Milan, ipotesi cessione Jovic “alla Kalulu“

Morata e Abraham restano gli inamovibili nelle gerarchie del tecnico portoghese che potrebbe anche chiedere un altro attaccante in vista del mercato di gennaio. Gimenez del Feyenord, al momento, sembra essere il principale candidato, ma la cessione di Jovic diventerebbe propedeutica in tal senso.

E, così, si apre sempre più la strada per un addio anticipato di Jovic al Milan. I rossoneri, comunque andranno le cose, se dovessero cedere il serbo a gennaio, realizzerebbero un’importante plusvalenza, visto che l’ex Fiorentina è arrivato ad agosto 2023 a parametro zero.

Mercato, per Jovic spunta la Roma

Nei mesi scorsi si era parlato di un forte interesse di alcuni club turchi per l’attaccante serbo del Milan, ma ora sembra potersi aprire uno scenario impensabile solo fino a qualche girono fa. Jovic, infatti, potrebbe restare in Serie A e finire alla Roma che sta cercando un vice Dovbyk e potrebbe scegliere proprio l’ex Real Madrid.

Il Milan, quindi, in quel caso, potrebbe optare per un’operazione “alla Kalulu”. Jovic, infatti, così come il difensore francese che ora è un punto fermo nella Juventus, andrebbe a rinforzare una top del nostro campionato e lo farebbe in prestito oneroso, con eventuale diritto di riscatto e bonus legati alle prestazioni.