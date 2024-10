Giuntoli, virata a sorpresa: piace Jonathan David del Lille | Lo vuole anche Marotta

L’attaccante canadese del Lille continua a piacere molto in Serie A. Per lui potrebbe aprirsi un nuovo Derby d’Italia.

Nonostante sia soltanto un classe 2000, e quindi abbia ancora 24 anni, da diversi anni si sente parlare di Jonathan David che, ad ogni sessione di calciomercato, viene accostato a diverse squadre di Serie A. L’attaccante canadese del Lille, infatti, è da un po’ di stagioni che si mette in mostra in Francia a suon di reti.

David è stato più volte accostato al Milan in questi anni, ma i rossoneri non hanno mai affondato il colpo nonostante l’interesse, soprattutto di Geoffrey Moncada, risale a tempi decisamente non sospetti. Alla fine, come detto, a Milano non hanno mai ritenuto opportuno spendere le diverse decine di milioni che i francesi hanno sempre chiesto per il loro attaccante.

Oltre al Milan, però, la punta canadese è stata accostata, nei mesi scorsi, ad altre due squadre italiane. Il Napoli di Antonio Conte, che ovviamente ha poi virato su Romelu Lukaku, e la Roma che ha preferito spendere oltre 40 milioni di euro per Artem Dovbyk.

Jonathan David, quindi, è sempre rimasto in Francia, rimandando di anno in anno il salto di qualità tanto agognato. La sua storia con il Lille, però, si chiuderà in questa stagione. Il calciatore, infatti, ha già comunicato alla società francese di non avere intenzione di trattare il rinnovo di un contratto che scade il prossimo 30 giugno.

David, Marotta si inserisce nella corsa al canadese

Il canadese, quindi, partirà a zero durante la prossima estate, a meno che qualcuno non voglia anticipare il colpo già a gennaio, con l’obiettivo soprattutto di battere la concorrenza. Appare, però, assai più probabile, almeno per il momento, un suo addio a parametro zero, anche se, tra stipendio e commissioni da versare ai suoi agenti, la spesa sarà comunque cospicua.

David è un attaccante che ha dimostrato di saper fare tanti gol, sia nelle competizioni europee che nel campionato francese, è relativamente ancora molto giovane e, quindi, rappresenta un’occasione per diverse grandi squadre del nostro Continente. Il suo profilo sembra interessare al Barcellona, mentre in Italia continua a piacere, con Juventus e Inter in prima fila.

Mercato, si prospetta un derby d’Italia per David

La destinazione Serie A, in realtà, al momento pare quella più plausibile, con bianconeri e nerazzurri pronti a sfidarsi in un altro derby d’Italia di mercato. Cristiano Giuntoli sembra aver già avviato i primi contatti con l’entourage del calciatore, ma è chiaro che tanto dipenderà dal futuro di Dusan Vlahovic.

Alla finestra resta sornione, come sempre, Beppe Marotta che continua a guardare con grande interesse ai prossimi parametri zeri sul mercato e ritiene David l’attaccante giusto per completare ancora di più il reparto. Si prospetta un’altra sfida Juventus-Inter, quindi, con i prossimi contatti che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane.