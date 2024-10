Roma, Paredes verso il ritorno al Boca Juniors | I gialloblù vogliono anche Dybala: i Friedkin meditano

Leandro Paredes e Paulo Dybala nel mirino del Boca Juniors. I due argentini potrebbero lasciare la Roma per tornare in patria.

Incassata la sconfitta interna per 0-1 maturata contro l’Inter domenica sera, la Roma di Ivan Juric si prepara a ospitare la Dinamo Kiev di Oleksandr Shovkovskyi in occasione della terza giornata della fase campionato di Europa League.

Appuntamento, quello contro la formazione ucraina, alla quale i giallorossi arrivano dopo una mini striscia di risultati negativi fatta di due sconfitte (Inter ed Elfsborg) e un pareggio (Monza) nelle ultime tre gare disputate tra campionato ed Europa.

Un rendimento certamente deludente, questo, per una squadra attrezzata come quella capitolina che, forse ancora scossa dal terremoto generatosi in seguito all’esonero di De Rossi e alle dimissioni dell’ormai ex Ceo, Lina Souloukou, sarà chiamata necessariamente a rialzare la china dopo un inizio di stagione indubbiamente deludente.

La panchina di Ivan Juric, anche alla luce dei recenti, tristi risultati ha iniziato infatti a traballare pericolosamente al punto da far circolare voci riguardanti un suo possibile esonero per consentire, sebbene sia azzardato dirlo, il ritorno a Trigoria del poc’anzi citato De Rossi.

Roma, Paredes verso l’addio: il classe ’94 piace al Boca Juniors

Centrale nei piani di Daniele De Rossi, che lo aveva fortemente voluto lo scorso anno dopo la conferma in panchina in seguito all’esonero di José Mourinho, Leandro Paredes sembra essere purtroppo uscito completamente fuori dai radar del neo tecnico giallorosso, Ivan Juric.

Impiegato per appena 40 minuti dal tecnico croato nelle sue prime quattro sulla panchina della Roma, il centrocampista argentino potrebbe presto lasciare la capitale per far ritorno al Boca Juniors dove, stando a quanto dichiarato in aeroporto nei giorni scorsi ai microfoni dei cronisti di Sports Center Espn, gli piacerebbe tornare per lavorare al servizio di Fernando Gago. Figura, quella dell’attuale tecnico degli Xeneizes, alla quale Paredes ha confermato di essere molto affezionato.

“YO SIEMPRE LO DIJE…” 🔵🟡 Paredes habló sobre su presente, Boca y la llegada de GAGO al Xeneize pic.twitter.com/7cW35pVUjP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2024

Roma, non solo Paredes, anche Dybala nel mirino del Boca Juniors

Pezzo da 90 della Roma di Ivan Juric, che giovedì ospiterà all’Olimpico la Dinamo Kiev in occasione della terza giornata della fase campionato di Europa League, Paulo Dybala sarebbe recentemente finito, insieme a Leandro Paredes, nel mirino del Boca Juniors. Stando infatti a quanto riportato nei giorni scorsi dal Corriere della Sera, il club di Buenos Aires starebbe provando a convincere la Joya, che piace anche ai turchi del Galatasaray, a tornare in Argentina.

L’ex Palermo e Juventus, il cui contratto con la Lupa scadrà il prossimo 30 giugno, non ha ancora detto la sua su un eventuale addio alla Roma, anche se non è da escludere la possibilità di vederlo vestito di gialloblù magari già a partire da gennaio. Al momento è presto per tracciare scenari, ma nel calcio, si sa, non è mai detta l’ultima parola. Nelle prossime settimane dovremmo quindi saperne di più.