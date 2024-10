Varane, ecco la nuova vita dopo il ritiro | Scelta la destinazione, la Serie A esulta ancora

L’ormai ex difensore francese, da poco ritiratosi dal calcio giocato, ha deciso la sua nuova vita che sarà ancora in Italia.

A volte, anche nella nostra vita di tutti i giorni, ci si meraviglia di quanto la vita possa cambiare da un momento all’altro, quasi da un giorno all’altro, a causa di un avvenimento che sconvolge lo status quo delle cose o di riflessioni che possono aprirci radicalmente nuovi orizzonti e prospettive o farci acquisire consapevolezze diverse.

Questo, ovviamente, può succedere anche a calciatori ricchi e famosi che non sono immuni alle normali dinamiche quotidiane. Questo, per esempio, è quanto successo a Raphael Varane, ormai ex difensore francese, campione del Mondo con la sua Nazionale nel 2018, e in estate annunciato come uno dei grandi colpi di mercato della nostra Serie A.

Dopo gli anni meravigliosi e super vincenti al Real Madrid, Varane non era riuscito a ripetersi al Manchester United, dove ha incontrato diverse difficoltà, sia nelle prestazioni, sue e della squadra, sia a causa dei numerosi problemi fisici e muscolari che ne hanno limitato la continuità in campo e in allenamento.

Alla fine della scorsa stagione, poi, è arrivata la scadenza del contratto che lo legava ai Red Devils e sono cominciate a piovere richieste da ogni parte del Mondo. Varane, però, anche in maniera abbastanza sorprendente, ha scelto di sposare il progetto ambizioso del Como, convinto anche dal tecnico Cesc Fabregas, avversario di mille battaglie, sia a livello di club che a livello di Nazionale.

Varane, la sua nuova vita dopo il ritiro

Varane, quindi, è diventato a tutti gli effetti il colpo ad effetto del club comasco, ma anche uno di quelli più interessanti e intriganti dell’intera Serie A. C’era grande curiosità nel vederlo in azione in provincia, ma nel nostro massimo Campionato, alla fine dei conti, l’ex Campione del Mondo francese non ha mai esordito.

Dopo aver svolto tutta la preparazione estiva agli ordini di Mister Fabregas, infatti, a metà agosto è stato fermato da un infortunio muscolare, in occasione del primo match ufficiale del Como, in Coppa Italia contro la Sampdoria. Un problema che sembrava poter essere smaltito in un paio di mesi, ma che evidentemente, seguendo il discorso fatto in apertura del pezzo, ha fatto riflettere Varane in merito alla sua integrità fisica.

Varane, ecco il suo ruolo all’interno del Como

Così, è arrivata prima l’esclusione dalla lista di Serie A, diramata dal Como, poi, a settembre, la sua decisione di appendere gli scarpini al chiodo a soli 31 anni. Una scelta amara e che priva il calcio di uno dei difensori più forti della scorsa seconda metà del decennio, ma che evidentemente era inevitabile. Ora, Varane, però ha scelto la sua nuova vita e sarà ancora all’interno della società lombarda.

L’ex Real Madrid e Manchester United, infatti, entra a far parte del Consiglio di Amministrazione del Como e la società lariana lo ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale che ricorda come Varane porterà la sua esperienza e la sua leadership in questo nuovo ruolo. Il 31enne transalpino collaborerà con Roberts Osian, responsabile dello sviluppo del club, e Juliette Bolon, responsabile del programma educativo, e si occuperà di aiutare i giovani calciatori del club nella loro crescita.