Pogba, dialogo con la Juve | La dirigenza bianconera vuole scaricare il francese: si va verso la risoluzione

Dialogo tra la Juventus e Pogba. Il francese spera di rientrare in gruppo, ma la Vecchia Signora propende per la risoluzione del contratto.

Messa in cassaforte la vittoria per 1-0 conquistata sabato sera all’Allianz Stadium contro la Lazio di Marco Baroni in occasione dell’ottava giornata di campionato in Serie A, la Juventus del presidente Ferrero pensa anche alla questione Paul Pogba per la quale sono ancora in corso tutte le valutazioni del caso.

Una questione, quella riguardante il centrocampista francese fermo ai box dal settembre dello scorso anno a causa della squalifica per doping, ripropostasi prepotentemente in questi giorni in seguito alla decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna di ridurre, lo scorso 7 ottobre, a 18 mesi, dagli iniziali quattro anni, la pena comminata precedentemente al calciatore.

Riduzione della pena che, rispondendo alla domanda inerente al momento preciso in cui l’ex Manchester United potrà tornare in campo, consentirà al classe ’93 di essere eventualmente a disposizione di Thiago Motta a partire dal marzo 2025.

Periodo, questo, in cui, seppur con scarse possibilità di vedere realmente il campo, il 31enne transalpino potrebbe riallacciare gli scarpini a distanza di un anno e mezzo dall’ultima gara ufficiale disputata con la maglia della Vecchia Signora: Empoli-Juventus 0-2 del 3 settembre 2023.

Pogba speranzoso, ma per lui non c’è spazio alla Juve

Nonostante abbia appreso da due settimane a questa parte la certezza di poter contare nuovamente su Paul Pogba a partire dal prossimo marzo, la Juventus non sembra essersi scostata più di tanto dalla decisione di non voler più contare sul centrocampista francese.

Non considerato infatti da Thiago Motta, che ha già fatto capire in più di un’occasione di non avere alcuna intenzione di rompere gli equilibri di un gruppo che sta pian piano amalgamandosi, il classe ’93, che continua comunque a confidare nella possibilità di essere ancora utile alla causa, non dovrebbe più vestire la maglia della Vecchia Signora in partite ufficiali.

Juve-Pogba, sarà addio: le parti verso la risoluzione del contratto

Seppur speranzoso, come detto, di poter essere ancora utile alla Juventus dopo la riduzione della squalifica, portata a 18 mesi dopo gli iniziali quattro anni richiesti, Paul Pogba si prepara a dire addio al club bianconero dopo appena 12 partite giocate complessivamente dal suo ritorno a Torino nel luglio 2022.

Nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, per l’ex Manchester United, come detto, pare non esserci spazio tra le file della Vecchia Signora la cui dirigenza, secondo quanto riferito nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, lo considererebbe ormai passato. I legali del giocatore e quelli del club del presidente Ferrero sono al lavoro ormai da tempo per trovare un accordo circa la risoluzione del contratto che lega ancora Pogba alla Juventus. Una risoluzione che, seppur ancora in fase di analisi, dovrebbe essere l’unica via percorribile.