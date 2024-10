Juventus, brutte notizie dall’infermeria: salta il rientro di Nico Gonzalez | Motta con gli uomini contati

Brutte notizie dall’infermeria della Juventus: Nico Gonzalez non sarà a disposizione di Thiago Motta per le sfide contro Stoccarda e Inter.

Felice per aver messo in cassaorte tre punti preziosissimi, arrivati sabato sera al termine della combatutissima sfida di campionato contro la Lazio di Marco Baroni, la Juventus di Thiago Motta pone ora l’attenzione sull’imminente match interno di Champions League contro lo Stoccarda di Sebastian Hoeneß.

Sfida, quella contro i tedeschi biancorossi, alla quale i bianconeri arrivano dopo una striscia di sei vittorie e quattro pareggi nelle prime dieci partite giocate fin qui tra Serie A ed Europa. Rendimento, questo, certamente invidiabile, che la Vecchia Signora proverà ovviamente ad alimentare centrando un risultato positivo contro la formazione teutonica.

Capace infatti di incassare appena quattro gol, di cui solo uno in campionato, il gruppo piemontese proverà chiaramente a portare a casa quella che sarebbe la terza vittoria consecutiva in altrettante sfide giocate finora nella nuova fase campionato della massima competizione continentale per club.

Battere lo Stoccarda significherebbe non solo portare avanti la poc’anzi menzionata serie di risultati positivi, ma anche di compiere un importante passo verso l’ottenimento di un posto tra le prime otto d’Europa che vorrebbe dire qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Juventus, il punto sugli infortunati

Perso per tutta la stagione Gleison Bremer, infortunatosi nella sfida di Champions League di inizio ottobre contro il Lipsia, la Juventus fa il punto sugli altri infortunati del gruppo di Thiago Motta il cui rientro in campo non dovrebbe realizzarsi prima di due settimane.

In vista delle sfide contro Stoccarda e Inter, in programma rispettivamente domani (martedì 22 ottobre) e domenica, il tecnico bianconero non potrà infatti contare, olte che sul poc’anzi citato Bremer, anche su Koopmeiners, Milik e Nico Gonzalez. Solo McKennie dovrebbe tornare a disposizione, almeno per la panchina, per l’appuntamento contro i tedeschi.

Juventus, Nico Gonzalez non recupera: l’argentino salta le sfide contro Stoccarda e Inter

Uscito malconcio dalla sfida contro il Lipsia, vinta 2-3 dalla Juventus lo scorso 2 ottobre, Nico Gonzalez non ha ancora recuperato dalla lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra che lo ha costretto, tra le altre cose, a rinunciare alla chiamata della sua Argentina.

Il problema muscolare occorso a inizio mese costringerà infatti l’attaccante ex Fiorentina a saltare anche le importantissime sfide contro Stoccarda e Inter, con il rientro in gruppo che potrebbe concretizzarsi, stando a quanto rivelato nelle scorse ore da Sky Sport, in occasione dell’incontro del turno infrasettimanale contro il Parma di Fabio Pecchia, in programma all’Allianz Stadium mercoledì 30 ottobre alle 20.45.