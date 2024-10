La Juve annuncia l’acquisto di Arda Guler | Ma hanno hackerato il profilo: l’annuncio spiazzante

Il club bianconero spiazza tutti con l’annuncio dell’arrivo del baby gioiello turco, ma poi ecco spuntare la verità.

Soltanto tre mesi fa, durante la scorsa estate, li avevamo ammirati nella Turchia allenata da Vincenzo Montella che, con la sfacciataggine di una delle squadre più giovani dell’intero Campionato Europeo e la classe di alcuni suoi talenti terribili, è arrivata ad un passo da una storica semifinale.

L’Olanda, ai quarti di finale, poi, ha spento i sogni di milioni tifosi turchi che ad ogni partita popolavano gli stadi tedeschi di Euro 2024 e facevano sentire la Nazionale di Vincenzo Montella praticamente in casa. L’esperienza continentale è stata comunque di livello e certamente da ricordare.

Molti ricorderanno la Turchia di Euro 2024 soprattutto per il talento dei due ragazzi terribili del 2005 che hanno infiammato le giocate offensive della squadra. Parliamo di Arda Guler, talento del Real Madrid, e Kenan Yildiz, giovane fantasista/esterno d’attacco della Juventus.

I due hanno mostrato tutte le loro doti tecniche, di velocità e di imprevedibilità e, soprattutto grazie alla classe del talento del Real Madrid a dir la verità, hanno trascinato la Turchia ad un passo dalla semifinale europea. Nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre qualche tifoso della Juventus ha sognato per davvero di rivedere il baby duo di nuovo insieme, ma con la maglia bianconera.

Arda Guler alla Juve? Ecco cosa è successo

Per qualche istante, infatti, Arda Guler è stato un calciatore della Juventus. Eh, no, non parliamo di un annuncio di qualche tifoso, con presunte conoscenze di alti dirigenti bianconeri. Ad annunciare l’acquisto di Arda Guler da parte del club torinese è stato addirittura il profilo Twitter ufficiale inglese juventino.

Neanche il tempo di stupirsi della notizia e di farla diventare virale sul web e su tutti i social, però, che arriva subito la smentita a strettissimo giro di posta. La Juventus si accorge dell’errore e fa una comunicazione ufficiale in cui spiega cosa era successo.

Profilo Twitter hackerato, il comunicato della Juve

Qualcuno, infatti, ha hackerato il profilo Twitter inglese ufficiale della Juventus e si è divertito a scrivere la notizia del presunto acquisto da parte di Giuntoli e compagnia del talento classe 2005 del Real Madrid. La notizia era ovviamente un falso e la baby coppia turca non si ricomporrà anche in una squadra di club.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal club bianconero per smentire quanto di falso era uscito dal profilo Twitter hackerato: “Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen. Stiamo lavorando per risolvere il problema”.