Inzaghi, da ‘demone’ a vampiro: azzannato l’avversario a morsi sul collo | La telecamera riprende tutto

Simone Inzaghi è stato ripreso a mordere sul collo il rivale, il video sta facendo il giro del web, un gesto così non si era mai visto

Simone Inzaghi ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter dopo la vittoria del primo Scudetto da allenatore della sua carriera, iniziata alla guida della Lazio e proseguita con il club milanese come successore di Antonio Conte. Quarta stagione ad Appiano Gentile per uno dei tecnici migliori d’Europa, capace di schierare una squadra equilibrata e che non rinuncia a giocare, a prescindere dall’avversario.

I nerazzurri sono partiti sulla falsariga della scorsa annata e hanno saputo reagire alla sconfitta nel derby con un filotto di vittorie consecutive che hanno consentito di posizionarsi dietro al Napoli in testa alla classifica.

Il mister sta cercando di utilizzare tutti i giocatori a disposizione, con un turnover ragionato ma reso necessario da un calendario fitto di partite e che vedrà due partite a settimana da affrontare, tra Champions League e campionato.

In questa fase intensa si stanno gettando le basi per una stagione di successi, con la nuova proprietà che ha intenzione di continuare la crescita che ha reso l’Inter uno dei club favoriti alla vittoria della Champions, dopo la finale conquistata nel 2023.

Simone Inzaghi è ad oggi uno dei tecnici migliori d’Europa

Inzaghi ha l’ambizione di diventare uno degli allenatori più vincenti e celebrati a livello internazionale, quando nella sua precedente parentesi da calciatore il migliore è stato suo fratello Pippo, in grado di vincere trofei con il Milan e il Mondiale del 2006 con la Nazionale italiana.

Simone ha giocato in diversi club di Serie A, tra cui la Lazio con cui ha vinto uno Scudetto e ha trovato spazio in un periodo roseo per i biancocelesti e nonostante la concorrenza nel reparto offensivo.

Inzaghi ha morso sul collo un collega e rivale in campionato

Inzaghi ha morso sul collo Alessandro Nesta quando giocava nella Lazio. Un gesto violento che non fu sanzionato perchè non venne segnalato. Nesta è stato suo compagno di squadra prima di trasferirsi al Milan dove è diventato uno dei centrali più forti del mondo.

I due si sono affrontati poche settimane fa e si sono incontrati di nuovo, stavolta in panchina. Nesta è infatti l’allenatore del Monza e ha conquistato la prima vittoria stagionale nel posticipo dell’ottava giornata di campionato sul campo dell’Hellas Verona.