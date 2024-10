Lazio, squalifica tremenda per Noslin: punito per 3 giornate | Il giudice si è espresso definitivamente

Noslin è stato squalificato per tre partite, è arrivata la sentenza ufficiale da parte del giudice sportivo, Baroni non ci sta

La Lazio è uscita sconfitta dallo scontro diretto contro la Juventus dell’ottava giornata di campionato. I biancocelesti sono stati penalizzati dall’inferiorità numerica. Romagnoli è stato espulso a metà del primo tempo, costringendo Marco Baroni a impostare la partita sulla difensiva per portare a casa almeno un punto.

Nel finale i bianconeri hanno vinto grazie all’autorete di Gila e per la Lazio resta il rammarico di essere andati vicini a un altro risultato positivo di questo ottimo inizio di stagione.

I nuovi arrivi nella Capitale stanno fornendo prestazioni di alto livello, soprattutto nel reparto offensivo. La coppia formata da Boulaye Dia e da Taty Castellanos è tra le più prolifiche del momento.

Le partenze di due senatori come Ciro Immobile e di Luis Alberto sono state dimenticate con delle scommesse vinte. Il direttore sportivo Fabiani ha seguito le indicazioni del patron Claudio Lotito che ha chiesto degli investimenti mirati per confermarsi in zona Europa.

La Lazio vuole arrivare in fondo in Europa League, l’inizio è stato ottimo

E proprio in Europa League la Lazio ha iniziato benissimo, con due convincenti vittorie. L’accesso alla fase successiva è ancora da conquistare ma i segnali sono davvero incoraggianti.

Ancora sei le partite da affrontare e sono tanti i punti in palio ma la Lazio ha intenzione di dire la sua in campo internazionale, emulando il percorso dei cugini della Roma che sono reduci da una finale e da una semifinale.

Noslin sarà fuori per tre partite, ecco quali salterà

Il giudice sportivo UEFA ha emesso il verdetto sul giocatore della Lazio Tijjani Noslin. Confermate le tre giornate di squalifica per l’attaccante, nonostante il ricorso del club capitolino. Il classe ’99 è stato espulso nella prima giornata di Europa League nel match contro la Dinamo Kiev, per aver dato una gomitata a un giocatore ucraino nell’area di rigore avversaria.

Noslin è costretto a saltare la trasferta in Olanda sul campo del Twente, le sfide casalinghe, previste per giovedì 7 e 28 novembre, contro il Porto e i bulgari del Ludogorets. Il fantasista, ex Verona, potrà tornare in campo ad Amsterdam contro l’Ajax il 12 dicembre, in quella che potrebbe essere la partita decisiva per la qualificazione dei biancocelesti.