Incredibile: Pozzo tratta la vendita della società | L’Udinese potrebbe cambiare presto proprietario

Pozzo tratta la vendita dell’Udinese, i friulani potrebbero cambiare il presidente dopo ben 38 anni, ecco la trattativa in corso

Giampaolo Pozzo è il presidente dell’Udinese dal 1986. I bianconeri hanno festeggiato i 30 anni consecutivi in A. In questo lasso di tempo hanno conquistato piazzamenti storici, come un quarto posto che li ha qualificati ai preliminari di Champions League.

Tanti i talenti che hanno giocato nella città friulana, oltre a una bandiera come Totò Di Natale che ha regalato tante gioie ai tifosi.

Da qualche stagione l’Udinese sta vivendo una fase di stallo, con salvezze tranquille e l’acquisto di giovani da far crescere.

Il grande merito della dirigenza è stato quello di mettere sotto contratto delle scommesse che hanno fruttato delle ricche plusvalenze, capaci di mantenere in attivo il bilancio e poter investire nella ristrutturazione dello stadio, ora tra i più moderni d’Italia.

La famiglia Pozzo valuta la vendita dell’Udinese, i friulani guardano all’estero

Lo stato di salute del club è ottimo. Dopo il rischio di retrocedere in B, sventato all’ultima giornata dello scorso campionato, la squadra è partita molto bene con un nuovo allenatore e diversi nuovi innesti.

Il rendimento che stanno avendo gli uomini di Runjaic ha aumentato l’interesse nei confronti del club, tanto che potrebbe avvenire una svolta storica con un cambio di proprietà. A rivelarlo è il Corriere dello Sport. Ma chi è questo possibile nuovo proprietario?

Proviene dalla Russia il nuovo candidato per la presidenza dell’Udinese

Il patron dell’Udinese del futuro potrebbe essere Sergey Lomakin, tycoon russo di 51 anni ma con passaporto di Cipro, con un patrimonio personale da 1,7 miliardi di dollari. Lomakin vive a Dubai, è il fondatore di Fix Price, catena di discount con circa quattromila sedi tra Russia, Georgia, Bielorussia e Lettonia, ha nella vendita nel dettaglio il suo principale introito. Avrebbe già avviato una trattativa con la famiglia Pozzo.

Ha già preso in gestione tre società: l’RFS Riga in Lettonia, il Pafos a Cipro e la Rodina Mosca, squadra di Serie B russa. Adesso avrebbe l’ambizione di investire in un campionato più prestigioso come quello italiano, cercando di riportare in Europa i friulani. I tifosi possono iniziare a sognare e, nel frattempo, si godono una squadra che è in grado di giocarsela contro ogni avversario e di proporre un calcio offensivo e piacevole.