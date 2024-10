Bonucci torna in Nazionale: pronto a rivestire di nuovo l’azzurro | Sarà nello staff di Corradi

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità, Bonucci torna in Nazionale, farà parte dello staff di mister Corradi

Leonardo Bonucci è stato uno dei baluardi della Nazionale italiana nel decennio scorso, protagonista della vittoria dell’Europeo del 2021. In compagnia dei colleghi Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini ha formato un trio difensivo di caratura internazionale che ha permesso alla Juventus di vincere nove scudetti di fila, con un’esperienza da dimenticare nel Milan nel mezzo.

Un giocatore di grande carisma, in grado anche di impostare con il piede, tanto da essere ritenuto un regista arretrato. Tanti gli assist forniti grazie ai suoi lanci lunghi, spesso capaci di sbaragliare le retroguardie avversarie.

L’ultima avventura in Bundesliga tra le fila dell’Union Berlino non è stata positiva e così è arrivata la decisione di ritirarsi dal mondo del calcio giocato all’età di 37 anni, rinunciando a firmare qualche contratto faraonica in Arabia.

Non ha, però, intenzione di abbandonare il terreno di gioco tanto che è già pronto per mettersi in gioco in un’altra veste, dove punta a diventare tra i migliori.

Bonucci è pronto per dare di nuovo il proprio contributo per l’Italia

Nelle ultime ore è, infatti, arrivata l’ufficialità del suo ritorno in Nazionale. Dopo tante gioie, e anche qualche delusione, con la maglia azzurra, la FIGC abbraccia di nuovo Bonucci, stavolta non come difensore.

La sua personalità sarà messa a disposizione delle nuove leve, con un compito che potrebbe costituire anche il trampolino di lancio per la seconda fase della sua vita professionale. Bonucci ha infatti preso il tesserino da allenatore e potrà iniziare ad esercitare, cercando di apprendere da un collega che ha già maturato un po’ di esperienza in panchina.

Nuova avventura in Nazionale per Bonucci, ecco il suo compito

Leonardo Bonucci entra a far parte dello staff di Bernardo Corradi, come assistente allenatore dell’Under 20 italiana. L’obiettivo è quello di proseguire la crescita delle giovanili azzurre. Il prossimo Mondiale si disputerà a settembre 2025 in Cile e l’Italia parteciperà come finalista in carica.

Tanti i giovani che sono monitorati e che potrebbero prendere parte a questa spedizione sudamericana, cercando di mettersi in luce e sfruttare la prestigiosa vetrina per firmare un contratto con qualche club di alto livello in Italia o all’estero. Bonucci saprà dare loro la giusta carica e le motivazioni che lo hanno reso il leader dello spogliatoio per molti anni in Nazionale.