Ibrahimovic, cambia tutto per lui: vuole darsi alla boxe | La posizione del Milan

Ibrahimovic sarebbe intenzionato a dedicarsi alla boxe, ecco la nuova sfida professionale dell’ex bomber, il Milan che ne pensa?

Zlatan Ibrahimovic continua a trasmettere il proprio carisma anche dopo aver deciso di abbandonare il mondo del calcio giocato. La fine della sua carriera è avvenuta con la maglia del Milan, con il ritorno alla vittoria in Italia e una semifinale di Champions League raggiunta con Pioli in panchina.

Il bomber svedese si è legato ai colori rossoneri tanto da decidere di restare all’interno della dirigenza al momento del ritiro.

Oggi svolge un ruolo di collante tra i vertici societari e la squadra, mostrando anche una certa capacità a livello comunicativo.

Ha inciso la sua posizione per la scelta di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del club. Ibrahimovic ha fatto il suo nome e il portoghese, alla fine, è prevalso nella lista dei pretendenti.

Ibrahimovic può lasciare il Milan, la nuova avventura di Zlatan è in un altro sport

Nelle ultime ore si parla però di un possibile ritorno in campo per Zlatan, che intanto si gode la crescita di suo figlio, grande protagonista nella Primavera del Milan con giocate e reti di fattura.

Dall’Inghilterra si vocifera della volontà di Ibrahimovic di entrare a far parte del mondo della boxe. Due anni dopo il ritiro dal calcio, Zlatan vorrebbe esplorare il crossover boxing di Misfits. Lo svedese, in passato, si è guadagnato la cintura nera di taekwondo, dimostrando talento e passione per le arti marziali.

Le parole del capo della Misfits Boxing, la trattativa con Ibrahimovic

Secondo il Sun, Ibra avrebbe parlato con Mams Taylor, il boss della Misfits Boxing, per poter incrociare i guantoni in futuro sul ring. Ipotesi che sono state confermate dallo stesso Taylor che ha dichiarato, sempre a SunSport: “Ho cercato di convincere Zlatan e lui può combattere. Sono un buon amico del suo manager e ci siamo sentiti via FaceTime, tutti e tre È stato davvero bello perché ha visto molti incontri di Misfits e l’ha seguito. Era un kickboxer, e sarebbe un buon avversario. Ci sono anche altri nomi minori, che comunque sono molto rispettati e sarebbero interessati“.

E così il Milan potrebbe rinunciare ad avere nel proprio comparto dirigenziale una personalità forte come quella di Ibrahimovic, che conosce a memoria l’ambiente rossonero. Ulteriori sviluppi sono attesi a stretto giro ma i tifosi non l’hanno presa bene.