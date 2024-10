Valentino Rossi cambia vita: ora farà il conduttore televisivo | Ecco cosa andrà a condurre

Valentino Rossi si cimenterà nella conduzione televisiva, la notizia ha sorpreso tutti, ecco in quale programma lo vedremo in questa veste

Valentino Rossi è stato un vero campione nella Moto GP. Nel corso della sua longeva carriera ha vinto nove mondiali, regalando tante gioie ai tifosi italiani dello sport. Oltre a un gran talento ha sempre mostrato un’innata simpatia che lo ha reso amato anche dai rivali.

Per gli appassionati delle due ruote, il suo ritiro avvenuto nel 2021 è stato visto come un vero e proprio lutto, anche se la nuova generazione di piloti italiani sta continuando la tradizione vincente, con un Bagnaia sugli scudi nella stagione in corso.

Adesso può godersi la vita privata, con la nascita della prima figlia due anni fa. Ogni tanto è immortalato a San Siro per vedere le partite dell’Inter, squadra di cui è un grande tifoso.

Ma il campione di Moto GP nutre anche il desiderio di ritornare sotto i riflettori e l’occasione si è presentata di recente, con un’offerta che è stata accettata.

Valentino Rossi torna in televisione, c’è molta curiosità

Valentino Rossi si cimenterà nell’inedita veste di conduttore televisivo in uno dei programmi storici della tv italiana, tornato in auge dopo un periodo di stop.

Un format che ha fatto la storia negli anni ’90, quando ancora non c’era You Tube e i filmati potevano essere visti solo sul piccolo schermo.

Valentino Rossi sarà presentatore per una sera di uno storico programma della tv

Valentino Rossi affiancherà il Mago Forest nella seconda puntata della nuova edizione del GialappaShow, in onda lunedì 28 alle ore 21.30 su TV8. Dopo l’ottimo esordio, con la presenza come presentatrice di Laura Pausini, il programma comico mette a segno un altro colpaccio, con uno degli sportivi più amati dagli italiani che torna così in televisione.

Lo show vede il susseguirsi di sketch, con diversi personaggi che sono già entrati nel cuore degli spettatori, dal Fachiro Tandoori al Demotivatore. Non mancheranno imitazioni divertenti come quella di Annalisa, di Ilary Blasi e di Aurelio De Laurentiis. Torna la serie Sensualità a corte, tra le più longeve ed esilaranti. Le novità di quest’edizione sono il ritorno di Giovanni Vernia e di Herbert Ballerina che sostituisce Maccio Capatonda. In questo contesto Valentino Rossi saprà certamente essere a proprio agio e di trasmettere tutta la simpatia che lo contraddistingue da sempre.