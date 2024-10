Pallone d’Oro, spoilerato il vincitore in diretta tv: se lo è fatto scappare | Non è Rodri

Un addetto ai lavori ha sviscerato quello che sarà il prossimo vincitore del Premio assegnato da France Football.

Ancora pochi giorni di attesa e poi sapremo finalmente chi sarà il vincitore del Pallone d’Oro 2024. Il premio storico, assegnato dal quotidiano sportivo francese France Football e alla cui votazione del vincitore partecipano giornalisti sportivi di tutto il Mondo, da qualche anno ha cambiato faccia.

Se prima si assegnava tenendo in considerazione l’anno solare, infatti, ora si assegna tenendo in considerazione quanto fatto dai calciatori durante la stagione precedente. Questo succede da circa tre anni. Ad esempio: quello di quest’anno verrà assegnato a chi, secondo i giornalisti addetti alla votazione, ha fatto meglio nella stagione 2023/2024.

Negli ultimi quindici anni il premio in questione è stato quasi sempre appannaggio di due soli calciatori: Messi, che ne ha vinti ben otto, e Cristiano Ronaldo, che se ne è aggiudicati cinque. Al netto del 2020, in cui fu deciso di non assegnarlo a causa della Pandemia Covid19, gli unici due anni in cui il Pallone d’Oro fu vinto da calciatori diversi, furono il 2018, in cui fu assegnato a Modric, e il 2022, anno nel quale se lo aggiudicò Karim Benzema.

Anche l’edizione targata 2024, però, vedrà un altro protagonista e vedrà vincitore un calciatore che non è né Messi, né Cristiano Ronaldo, per la prima volta entrambi fuori da ogni competizione finale. I due calciatori che sono arrivati, almeno secondo le indiscrezioni, a giocarsi il premio fino alla fine, sono Rodri e Vinicius Jr.

Rodri o Vinicus? Ecco la decisione

Lo spagnolo, nonostante il legamento crociato rotto che a settembre che lo costringerà a restare ai box fino alla fine della stagione in corso, ha disputato una grande annata passata, vincendo l’Europeo con la sua Spagna da assoluto protagonista e la Premier League da punto fermo del Manchester City di Pep Guardiola.

Per molti il vincitore dovrebbe essere lui, ma secondo le ultime indiscrezioni, in realtà, il Pallone d’Oro andrà a Vincius Jr. Il brasiliano si è reso protagonista di una grande passata stagione, risultando decisivo nella vittoria dell’ennesima Champions League del suo Real Madrid.

Pallone d’Oro a Vinicius? Le parole di Ancelotti

Nella serata di martedì scorso, inoltre, la ciliegina sulla torta e la tripletta contro il Borussia Dortmund, sempre in Champions, in una riedizione della finalissima dello scorso giugno. Vinicius non è stato protagonista con il suo Brasile, durante la scorsa Copa America, ma per il suo allenatore, Carlo Ancelotti, non c’è alcun dubbio su chi meriti il premio.

Queste le parole dell’attuale allenatore del Real Madrid, rilasciate ai giornalisti in conferenza stampa, circa il Pallone d’Oro probabile a Vinicus: “Possiamo dire che Vinicius sarà il prossimo Pallone d’Oro, senza alcun dubbio. Vini vincerà il Pallone d’Oro, per me è molto chiaro e non potrà vincerlo nessun altro. Allenare lui significa allenare uno dei migliori al mondo. È un ragazzo molto umile, ha fatto molti progressi come calciatore, diventando uno dei migliori al mondo. È il futuro Pallone d’Oro e ha la stessa umiltà e serietà del giorno in cui l’ho conosciuto”.