Conte, mazzata sul mercato: si è messo in mezzo ancora il Barcellona | Ti prende il pupillo

Il club blaugrana minaccia la Serie A, ma soprattutto il Napoli e chiede un calciatore importantissimo per il tecnico leccese.

Qualcuno se lo aspettava, qualcun altro pensava che ci potesse volere più tempo. Invece, si può dire tranquillamente che questo è già il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri sono già primi in classifica dopo sette giornate e precedono l’Inter Campione d’Italia di due punti, andando alla sosta a quota 16.

La squadra partenopea sembra già essere a tutti gli effetti una squadra creata e plasmata ad immagine e somiglianza del proprio tecnico. Squadra aggressiva, compatta, estremamente fisica, che si difende molto bassa e diventa letale nelle ripartenze ed in contropiede. Non sempre offre un calcio trascendentale, ma è estremamente essenziale.

Antonio Conte ha dimostrato intelligenza, bravura, ma soprattutto capacità di adattamento, abbandonando, almeno per ora, la sua proverbiale difesa a tre e schierandosi a quattro dietro. Questo per dare spazio a Scott McTominay, che agisce davanti a Anguissa e Lobotka ed a supporto del tridente offensivo, ed è già diventato un punto fermo.

Lo scozzese, che contro il Como ha messo a segno il suo primo gol in Serie A, è il prototipo di calciatore perfetto per il nuovo tecnico del Napoli. Forte fisicamente, intelligente tatticamente, sa legare i reparti ed è bravissimo negli inserimenti in aerea di rigore avversaria.

Napoli, Lobotka è il vero insostituibile

Il vero calciatore insostituibile di questa squadra, però, sembra essere ancora una volta Stanislav Lobotka. Dopo una stagione sottotono, in cui ad esserlo però è stato praticamente tutto il Napoli, lo slovacco è tornato sui mostruosi livelli dell’anno dello Scudetto e il tecnico leccese si è già innamorato di lui.

Lobotka, al momento, è uno dei registi più forti, non solo del Campionato di Serie A, ma in generale dell’intera Europa calcistica. Il regista azzurro è la mente di questo Napoli, detta i tempi in maniera sontuosa ed è straordinario nel suo modo di palleggiare, di cercare la verticalizzazione immediata o muovere la difesa in attesa dell’imbucata vincente.

Mercato, il Barcellona torna alla carica per Lobotka

I complimenti di Fabregas, al termine del match vinto contro il Como venerdì scorso, sono soltanto un’ulteriore attestato di stima per un centrocampista più unico che raro. Antonio Conte non se ne priva mai ed anche nel match di Coppa Italia contro il Palermo, nonostante l’ampio turnover, Lobotka era in campo, con la fascia di Capitano sul braccio.

L’estate scorsa il Napoli ha rifiutato un’offerta importante del Barcellona per il centrocampista slovacco. Decisivo il veto di Antonio Conte. I blaugrana, però, non hanno ancora mollato ed a gennaio potrebbero riprovarci, alzando ulteriormente l’offerta. Lobotka resta incedibile, ma il mercato è imprevedibile ed i tifosi partenopei tremano.