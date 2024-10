Antonio Conte, mazzata per il suo Napoli: i tifosi sono devastati | Salta anche il Milan

Antonio Conte ha preso la sua decisione, salta il Milan, i tifosi non ci stanno, temono la seconda sconfitta stagionale per la capolista

Il Napoli ha approfittato del derby d’Italia per allungare in vetta alla classifica dopo nove giornate di campionato. Il pari tra Inter e Juventus consente ai partenopei di portarsi a quattro punti di vantaggio dai nerazzurri guidati da Inzaghi e a cinque dai bianconeri. La prima mini fuga del campionato è avvenuta grazie alla vittoria di misura conquistata contro il Lecce.

Il Diego Armando Maradona continua ad essere un fortino per gli uomini di Antonio Conte che si portano a casa il quinto successo in altrettante partite. Per battere i salentini è bastato il tocco sotto porta di capitan Giovanni Di Lorenzo.

La prestazione non è stata delle migliori ma il risultato era ciò che contava. Questo pensando a un filotto di quattro match complicati che attende il Napoli, a partire dalla trasferta di domani sera a San Siro contro il Milan.

A questa farà seguito l’impegno casalingo di questo weekend contro un Atalanta in un ottimo stato di forma, per poi tornare a Milano per affrontare l’Inter e concludere questo poker ostico di gare osputando una Roma ancora in cerca d’identità ma affamata di punti.

Tutto pronto per il big match in scena a San Siro

Ma adesso testa alla sfida che vedrà gli azzurri al cospetto del Milan di Paulo Fonseca che non è scesa in campo lo scorso sabato a causa del rinvio della partita che avrebbe dovuto affrontare a Bologna.

I rossoneri saranno privi di quattro titolari. Non potranno scendere in campo Rejinders e Theo Hernandez, costretti a scontare un turno di squalifica, Mattia Gabbia e Tammy Abraham, bloccati da problemi fisici.

Conte lo ha deciso nelle ultime ore, non si presenta per il Milan

Invece Antonio Conte ha deciso di non parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita. Una scelta che ha lasciato interdetti i tifosi. Il mister ha preferito concentrarsi sulla seduta di allenamento in vista di una gara così delicata.

Conte ha fatto ricorso a un po’ di turnover sabato scorso e confida di poter schierare l’undici migliore per avere la meglio del Milan e tenerlo a distanza di sicurezza in classifica. Romelu Lukaku è chiamato a tornare a segno dopo essere andato a secco contro Empoli e Lecce.