Guarda un po’ chi si rivede | Baroni, buone notizie dall’infermeria: il veterano è di nuovo a disposizione

Lazio, buone notizie dall’infermeria. In vista dei prossimi impegni, Baroni potrà contare di nuovo sul veterano. Presto di nuovo in campo.

Messa in archivio la reboante vittoria interna per 3-0 conquistata domenica pomeriggio contro il Genoa di Alberto Gilardino, la Lazio di Marco Baroni ha ripreso ad allenarsi sui campi di Formello in vista del turno infrasettimanale contro il Como di Cesc Fabregas.

Appuntamento, quello dello Stadio Giuseppe Sinigaglia, al quale i biancocelesti arrivano da una mini striscia di due vittorie consecutive ottenute tra campionato ed Europa League contro il Grifone appunto e contro gli olandesi del Twente.

Affermazioni, quelle contro rossoblù e rossi di Enschede, che, escludendo la disfatta di Torino contro la Juventus dello scorso 19 ottobre, vanno ad aggiungersi alle quattro di fila ottenute precedentemente contro Empoli, Nizza, Torino e Dinamo Kiev.

Un rendimento di sei vittorie nelle ultime sette gare disputate decisamente imporante per la formazione capitolina che, agguantata la zona Champions League a quota 16 punti, in coabitazione con Fiorentina, Atalanta e Udinese, punta a migliorare detto rendimento per tornare nell’Europa dei grandi dopo il settimo posto della scorsa stagione.

Lazio, si svuota l’infermeria: Baroni ha tutti gli uomini a disposizione

Reduce, come detto, da sei vittorie nelle ultime sette partite disputate tra Serie A ed Europa League, la Lazio di Marco Baroni è pronta ad affrontare, giovedì alle 20.45, il Como di Cesc Fabregas in occasione della decima giornata di campionato.

Sfida, quella contro il gruppo lariano, per la quale il tecnico fiorentino avrà a disposizione l’intera rosa, con Zaccagni, rimasto fuori dalla sfida contro il Genoa a causa di un problema gastrointestinale, e Lazzari, fermo ai box dalla sfida interna contro l’Empoli del 6 ottobre, pronti a tornare in gruppo e a riprendersi una maglia da titolari.

Lazio, contro il Como potrebbe esserci anche Lazzari

Avuta la certezza di poter contare, salvo ricadute, su Mattia Zaccagni, che giovedì sera dovrebbe essere regorlarmente in campo, Baroni può sorridere ulteriormente vista la seria possibilità di avere nuovamente a disposizione anche Manuel Lazzari in occasione dell’incontro esterno contro il Como. Uscito a causa di un infortunio muscolare al 38′ del primo tempo della sfida interna contro l’Empoli dello scorso 6 ottobre, il terzino destro ex Spal potrebbe infatti essere convocato quantomeno per la panchina per il match contro i lariani.

Intercettato da alcuni cronisti all’uscita del centro medico di Villa Mafalda, il classe ’93 ha fatto trapelare un cauto ottimismo in merito alla possibilità di essere tra i convocati per la partita contro i lombardi. La sua presenza in campo è ovviamente in dubbio, ma il solo fatto di poter essere in panchina è certamente un ottimo segnale. Baroni, a ogni modo, potrebbe anche decidere di non rischiare Lazzari che, di conseguenza, potrebbe tornare con calma per il match contro il Cagliari in programma all’Olimpico lunedì prossimo alle 20.45.