Luca Gotti, piove sul bagnato: si è fatto male il giocatore con maggior talento | Trauma alla caviglia

Un infortunio che peggiora una situazione che è già ai limiti del tragicomico. Il tecnico salentino perde un importante risorsa.

Il periodo è di quelli davvero complicato, forse il più difficile da quando la squadra è tornata in Serie A due stagioni fa. Per scrivere la storia e ottenere per la prima volta in assoluto la terza salvezza consecutiva nella massima serie, al momento sembra volerci davvero un’impresa, ma da queste parti negli ultimi tempi ci sono abbastanza abituati.

Il Lecce, in questo momento, può essere considerata probabilmente la squadra più in difficoltà della Serie A. Penultima in classifica, con soli cinque punti conquistati in otto partite, è davanti soltanto al Venezia, che di punti ne ha quattro, ma che sembra essere un pochino più vivo.

I salentini, invece, oltre ad essere in piena zona retrocessione, registrano il peggior attacco e la peggior difesa, arrivano da tre sconfitte consecutive, ma soprattutto da un pesantissimo 0-6 casalingo contro la Fiorentina, che ha eguagliato il record della sconfitta più pesante di sempre subita al Via del Mare.

La società ha deciso di confermare la fiducia a Luca Gotti che la scorsa stagione subentrò a marzo a Roberto D’Aversa e riuscì a salvare, con ampio margine e tranquillità, una squadra che con l’attuale allenatore dell’Empoli era in caduta libera.

Gotti, dopo il Napoli c’è il trittico della verità

In estate, poi, la società giallorossa si è legata all’attuale allenatore con un contratto di due anni e, forse anche per questo motivo, prima di esonerarlo, vuole pensarci bene. Ad ogni modo, nonostante i preoccupanti segnali lanciati nel match contro la Fiorentina, di una squadra alla deriva, senza grinta e senza voglia di lottare, si andrà avanti con Luca Gotti.

Il confronto contro il Napoli del leccese Antonio Conte, però, appare alquanto proibitivo e i giallorossi dovranno cominciare a correre, a meno di clamorosi miracoli, dalla decima giornata e dal trittico che, prima della sosta di novembre, li vedrà impegnati in tre scontri diretti contro Verona, Bologna ed Empoli.

Lecce, trauma alla caviglia per Marchwinski

I problemi del Lecce arrivano anche da un mercato che non sta portando i frutti sperati. Il calciatore più pagato durante la sessione estiva, del resto, non ha ancora mai debuttato in Serie A e resta un oggetto misterioso. Parliamo del polacco Filip Marchwinski che è stato portato nel Salento per una cifra vicina ai tre milioni di euro.

Dopo aver fatto sfracelli nel precampionato, Gotti lo ha fatto giocare soltanto in Coppa Italia contro il Sassuolo, non regalandogli nemmeno un minuto in Serie A. Ora, il trequartista leccese, è anche ai box per un trauma distorsivo alla caviglia destra che si è procurato in Nazionale e che pone ancora più incertezze sul suo futuro al Lecce.