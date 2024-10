Avete perso? Vi meritate un bell’adeguamento di contratto | Clamoroso Juventus, la firma è ufficiale

Dopo la prima sconfitta stagionale, arrivata in Champions League contro lo Stoccarda, arriva un’importante novità in casa bianconera.

Era rimasta l’unica squadra italiana imbattuta tra tutte le competizioni, ma alla fine, all’undicesima partita stagionale, anche la Juventus è caduta ed ha conosciuto il sapore amaro della sconfitta. Lo 0-1 finale contro lo Stoccarda, arrivato al 91′ e quindi in pieno recupero, però, non fotografa bene l’andamento della partita.

Il club tedesco, infatti, ha praticamente dominato per tutto il match ed ha ampiamente meritato la vittoria ed i tre punti importantissimi in ottica classifica a girone unico della nuova Champions League. Tantissime, infatti, sono state le occasioni create dalla squadra ospite.

Oltre alla prima sconfitta stagionale, quindi, per la Juventus è arrivata anche la più brutta prestazione di questi primi mesi, tra Campionato e Champions. Perché, se è vero che anche in altri match la produzione offensiva è stata pressoché nulla, esattamente come martedì sera allo Stadium, è anche vero che mai i bianconeri avevano sofferto così tanto un avversario.

Lo Stoccarda, infatti, è arrivato a Torino ed ha sorpreso Thiago Motta, aggredendo la Juve molto alto e giocando a viso aperto. Ne è uscito un match in cui i bianconeri non hanno saputo trovare le giuste contromisure ai tedeschi e questi ultimi hanno creato tantissimi grattacapi alla retroguardia juventina.

Juve, prestazione da Superman per Perin contro lo Stoccarda

Prima del gol al 91′ di El Bilal Tourè, infatti, c’erano state anche tantissime altre occasioni e tiri in porta, oltre all’espulsione di Danilo all’85’ ed al conseguente rigore procurato e parato da Mattia Perin. Proprio l’estremo difensore bianconero è stato l’assoluto protagonista del match, parando praticamente tutto quello che si poteva parare.

Prima di arrendersi al gol dell’ex attaccante dell’Atalanta al 91′, infatti, l’ex portiere del Genoa aveva calato la saracinesca per oltre 90‘, parando un rigore ed esibendosi in altri interventi super che avevano tenuto a galla la Juventus e non l’avevano fatta capitolare molto tempo prima.

Juve, ufficiale il rinnovo di Perin fino al 2027

Perin è sulla carta il secondo portiere della Juventus, ma così come accadeva con Szczesny continua ad essere una sorta di co-titolare, oltre che una guida ed un leader dello spogliatoio. Anche per questi motivi, oltre che per la sua affidabilità, la dirigenza juventina ha deciso di rinnovargli il contratto che ora scadrà il 30 giugno 2027.

Un comunicato del club ha ufficializzato l’accordo, con lo stipendio del classe 1992 che resta da 1.5 milioni di euro a stagione. Non sarà riuscito a mantenere l’imbattibilità della sua squadra, quindi, nonostante una prestazione da Superman, ma Perin può comunque festeggiare il nuovo accordo con la Juventus.