Il primo epurato sei tu | Ghisolfi la risolve così: messo in vendita il pupillo di Ivan Juric

Il direttore sportivo francese della Roma ha deciso di far fuori un calciatore su cui il tecnico croato sta puntando molto.

La sconfitta in campionato di domenica sera contro l’Inter non può di certo lasciare soddisfatti, anche a causa di una classifica che continua a latitare, ma ha mostrato una Roma in crescita, almeno sotto il punto di vista del gioco e della personalità.

I giallorossi hanno giocato una partita pressoché alla pari contro i Campioni d’Italia e forse avrebbero meritato il pareggio. Alcuni errori personali e singoli, la poca precisione sottoporta e le solite disattenzioni, hanno però condannato Juric alla sua prima sconfitta in campionato da quando è arrivato sulla panchina della Roma.

Il bilancio, però, continua ad essere deficitario e la piazza sembra sempre sul punto di esplodere, continuamente in subbuglio e sul piede di guerra contro la società e contro alcuni calciatori della rosa che ormai non sono più graditi dal popolo giallorosso.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se Juric riuscirà a sistemare le cose, più che altro a normalizzarle, e sarà stato capace di riportare il sereno dopo lo sciagurato esonero di Daniele De Rossi, soprattutto per tutto quello che ha portato dietro di sé.

Roma, Juric punta su Zalewski ma l’esterno ha ormai rotto con l’ambiente

Tra i calciatori della rosa maggiormente contestati dalla tifoseria giallorossa, c’è soprattutto Nicola Zalewski che, ormai, già dalla passata stagione, ha un rapporto conflittuale con il popolo romanista. Il giovane esterno italo-polacco si è reso protagonista anche di un errore marchiano e grossolano che ha spalancato il campo ai calciatori dell’Inter, in occasione del gol partita di Lautaro Martinez.

Un errore che i tifosi giallorossi non gli hanno perdonato e lo hanno fatto notare con i fragorosi fischi che gli hanno attribuito al momento della sostituzione. Lo strappo tra Zalewski e la tifoseria giallorossa, ma i generale con tutto l’ambiente, sembra ormai impossibile da ricucire.

Mercato Roma, Zalewski via a gennaio

Dopo aver rifiutato il trasferimento al Galatasaray, a settembre, e non aver fatto guadagnare oltre dieci milioni di euro al suo club, Zalewski era finito fuori rosa. Poi, pian piano, è stato reintegrato, ma al momento non è ancora arrivato l’accordo per un suo rinnovo che, a questo punto, sembra alquanto improbabile.

Il direttore sportivo Ghisolfi, quindi, proverà nuovamente a piazzare Nicola in qualche club, con la speranza di non perderlo a zero. Questa cessione potrebbe anche aprire le porte ad un rinforzo sulle fasce, di cui la Roma ha assolutamente bisogno. In tal senso, si parla con insistenza dell’interesse verso l’esterno destro del Celta Vigo, Mingueza.