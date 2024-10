Ivan Juric ha deciso: loro non partono neanche con la squadra | Colpa di una malattia

Ivan Juric non li ha nemmeno convocati per la sfida di Europa League, indisponibili per malattia, il tecnico ha fatto a meno di loro

Ivan Juric si giocava una fetta della sua riconferma sulla panchina della Roma. Reduce da un punto in tre partite, il tecnico croato ha conquistato la prima vittoria in Europa League battendo all’Olimpico gli ucraini della Dinamo Kiev. A decidere il match è stato un calcio di rigore siglato da Dovbyk a metà della prima frazione di gioco.

Un successo meritato quello dei giallorossi che hanno fallito, in più occasioni, il raddoppio, e che si rammaricano per non aver chiuso prima una partita che è rimasta in equilibrio fino al triplice fischio del direttore di gara.

Ottima la prestazione dei due talenti dell’Under 21 Pisilli e Baldanzi, usciti tra gli applausi del pubblico che ha, invece, fischiato, al momento del suo ingresso in campo capitan Lorenzo Pellegrini.

Il clima nell’ambiente giallorosso non è ancora sereno e adesso testa alla Fiorentina, anch’essa reduce dall’impegno europeo. Il posticipo della nona giornata di campionato promette spettacolo, con Juric che vuole dare continuità di risultato.

Le mosse di Juric per battere la Fiorentina in campionato

Il turnover non è mancato in vista di questo scontro diretto e Juric sta pensando ad alcuni accorgimenti tattici per sorprendere un allenatore preparato come Raffaele Palladino.

I toscani sono reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Conference League e potranno godere del supporto dei tifosi all’Artemio Franchi. Assenze pesanti in attacco per la Viola che dovrà fare a meno di Moise Kean e di Albert Gudmundsson, affidandosi a Ikoné e Beltran.

Juric non ha mandato nemmeno in panchina due giocatori contro la Dinamo Kiev, ecco chi sono

Assenze anche per Juric che non ha convocato per il match di Europa League Gianluca Mancini e Matias Soulè. Il tecnico croato ha preferito lasciarli a riposo a causa di un attacco febbrile e potrebbe decidere di mandarli almeno in panchina a Firenze.

Non ha ancora debuttato con la maglia dei giallorossi Mats Hummels che potrebbe essere la mossa a sorpresa di Juric. Il centrale tedesco era stato dato come titolare contro la Dinamo Kiev e invece si è seduto in panchina per tutta la partita. Arrivato da svincolato dopo un’ottima stagione al Borussia Dortmund, inizia a diventare un caso.