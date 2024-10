“Gli allenamenti? Molto più divertenti” | Clamoroso in casa Thiago Motta: dopo la figuraccia, anche lo sfottò

Il tecnico bianconero ha subito la prima sconfitta stagionale, ma allo stesso tempo non sono arrivate parole carine da parte di un suo avversario.

In diverse partite di questa stagione e di questo suo inizio di avventura alla Juventus, la squadra non ha giocato un calcio divertente e propositivo e ha palesato parecchie difficoltà a creare occasioni da rete e a mettere in difficoltà le squadre avversarie.

Roma, Napoli, Empoli, Stoccarda, Lazio (in cui il gol è arrivato soltanto grazie ad un’autorete all’85’ dopo aver giocato quasi un’ora in superiorità numerica). Sono stati match molto chiusi, ma soprattutto partite in cui la Juventus ha palesato la sua sterilità offensiva e l’evidente difficoltà nel creare occasioni e dare sfogo ad una manovra lineare e armoniosa.

Per molti queste difficoltà sono spiegabili con il poco tempo che Thiago Motta ha avuto per plasmare la rosa a disposizione che, altresì, è stata praticamente rivoluzionata rispetto ad una stagione fa. Insomma, per ogni cambiamento radicale, c’è bisogno di tempo e l’ex tecnico del Bologna è appena agli inizi.

Diverso, invece, il discorso che si può e si deve fare per la fase difensiva, con la Juventus che ha subito soltanto una rete, peraltro su calcio di rigore, nelle otto partite di questo inizio campionato. In Champions League, nella sfida contro lo Stoccarda, però, la prestazione è stata scadente anche dal punto di vista difensivo. Non è un caso, infatti, che sia arrivata la prima meritata sconfitta stagionale.

Juve, ecco il primo Ko stagionale

Il primo KO è arrivato contro una squadra organizzata, che fa del ritmo la sua virtù principale e che ha alcuni calciatori davanti veloci e imprevedibili che hanno messo in seria difficoltà la retroguardia bianconera. Nonostante un inizio di Bundesliga sottotono, lo Stoccarda è arrivato allo Stadium e ha dominato la Juventus di Thiago Motta.

Tra i più positivi c’è stato anche un difensore che ha praticamente annullato gli attaccanti della Juventus, tra cui Dusan Vlahovic. Calciatore che in passato è stato pressoché una comparsa in Serie A, con le maglie di Spezia e Sampdoria, ma che ora in Germania si sta ritagliando uno spazio importante.

Juve-Stoccarda, le dichiarazioni di Chabot

Parliamo di Jeff Chabot che, in un’intervista a margine della vittoria contro la Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno anche un po’ il sapore dello sfottò nei confronti del club bianconero e dei suoi calciatori, soprattutto per quel che riguarda la confessione sui prossimi allenamenti della squadra tedesca.

Queste le parole del difensore ex Spezia e Sampdoria: “Siamo estremamente contenti della vittoria. È stata una grande prestazione dal primo all’ultimo minuto. Con la sensazione che abbiamo adesso, i prossimi allenamenti saranno molto più divertenti e dobbiamo sfruttarli. Sabato arriva l’Holstein Kiel, è una partita estremamente importante per noi, vogliamo sicuramente migliorare e ottenere il prossimo successo”.