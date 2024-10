Masterclass di Furlani: prima lo vende, poi si infortuna | Rischia la carriera

L’amministratore delegato rossonero ha ceduto un calciatore che ora è ai box e rischia davvero grosso.

In queste settimane è finita spesso nell’occhio del ciclone a causa di tanti silenzi, di alcune situazioni che non sono state gestite nel migliore dei modi, ma anche per alcune scelte tecniche che continuano a non convincere. A tutto questo, poi si aggiungono dei risultati sul campo assai altalenanti che non riescono ad avere una certa continuità.

Stiamo parlando della dirigenza del Milan che, dopo il licenziamento di Paolo Maldini e Ricky Massara a giugno del 2023, ora è composta da Giorgio Furlani, amministratore delegato, Geoffrey Moncada, direttore dell’area tecnica, e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, ma a tutti gli effetti protagonista assoluto e centrale nelle scelte che riguardano gli aspetti tecnici e di campo dei rossoneri.

Tutti e tre rispondono solo ed esclusivamente a Gerry Cardinale, proprietario di RedBird e quindi contemporaneamente del Milan. L’ira dei tifosi, sia per il licenziamento di Maldini che per i risultati e le scelte degli allenatori, si concentrano soprattutto su queste figure, ma forse è Giorgio Furlani, il bersaglio principale delle critiche.

Furlani gestisce essenzialmente le casse del Milan e dà il via libera a cessioni e acquisti, ma è soprattutto l’aver preso il posto di Galliani e Gazidis che non scende giù ai tifosi rossoneri. Come tutti gli altri all’interno della dirigenza, anche l’ad rossonero ha fatto i suoi errori, ma allo stesso tempo è riuscito a piazzare alcuni calciatori, tramite cessioni eccellenti.

Messias, dal Milan al Genoa. Ma gli infortuni continuano ad essere tantissimi

Come non dimenticare i circa 80 milioni di euro, bonus compresi, che il Newcastle ha sborsato a giugno 2023 per l’acquisto di Tonali, ma anche l’essere riuscito a piazzare gente come Rebic e Messias che, da anni, passano praticamente più tempo in infermeria che sul campo di allenamento.

Il brasiliano ex Crotone, dopo aver vinto uno Scudetto con il Milan, è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Genoa nell’estate 2023. Nei mesi scorsi, poi, Messias è diventato tutto rossoblù per una cifra complessiva di circa 3 milioni di euro. Non pochi per un 33enne che nei suoi mesi in Liguria, tra la scorsa e questa stagione, è riuscito a giocare davvero pochissimo.

Genoa, maledizione Messias. Ancora un infortunio

Così come accaduto già nell’ultima stagione al Milan, infatti, Messias continua ad essere perennemente bersagliato da noie e problemi muscolari che lo tengono spesso e volentieri ai box. Dopo i tanti infortuni dell’annata scorsa, in questa aveva cominciato alla grande, realizzando il gol del pareggio nella prima giornata di campionato contro i campioni d’Italia dell’Inter.

Da lì a breve, però, ecco ancora un guaio muscolare che lo ha tenuto ai box per due mesi. Nei giorni scorsi sembrava vicino il suo rientro in campo. Messias era tornato ad allenarsi con i compagni a Pegli, ma un nuovo infortunio lo ha costretto ad alzare ancora una volta bandiera bianca. Una maledizione per l’ex Milan, che ora dovrà sottoporsi ad esami strumentali per stabilire i nuovi tempi di recupero.