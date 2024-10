La gamba fa crack: esce dal campo in barella | Stagione finita per lui

L’ennesimo infortunio shock di questa stagione sportiva che sembra maledetta per molti grandi campioni.

In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare dei ritmi frenetici che ormai fanno parte del mondo dello sport, ma soprattutto di quelli con cui vengono gestite le stagioni calcistiche. Una partita ogni tre giorni mediamente per le top squadre europee e quasi una sessantina totali, da disputare da agosto a giugno.

Un’enormità, insomma, che talvolta viene attribuita al business ed alla speculazione degli organismi che comandano il mondo del Pallone. I calciatori, almeno alcuni di loro, si lamentano di quanto questi ritmi siano rischiosi e mettano a serio rischio la loro incolumità fisica.

Non è un caso che gli infortuni, almeno nell’ultimo periodo, si siano moltiplicati e molti di questi siano davvero gravi. Sicuramente è il primo caso in assoluto, per esempio, che un calciatore vada a ritirare il Pallone d’Oro in stampelle.

Questo è quanto successo a Rodri, campione del Manchester City e della Nazionale spagnola, che si è rotto il legamento crociato del ginocchio e sarà fuori per tutto il resto della stagione. La conquista del Pallone d’Oro è sicuramente una consolazione che però non può ripagarlo dal danno ricevuto con il gravissimo infortunio.

Infortuni, la lista si allunga sempre più

Non solo Rodri, però. In questo inizio di stagione sono stati diversi gli infortuni seri e gravi che hanno riguardato altri calciatori importanti. Zapata, Bremer, Carvajal, ma anche il bolognese Cambiaghi. Tutti hanno avuto la sfortuna di rompersi il crociato e non vedranno il campo, probabilmente, fino all’inizio della prossima stagione.

La lista si allunga se si pensa a Circati del Parma, Scamacca, infortunatosi in estate, Bennacer e Florenzi del Milan e altri ancora. Insomma, si gioca troppo e ormai nei calciatori c’è la fobia di farsi male e compromettere anche gran parte della carriera.

NBA, il tremendo infortunio durante il match

Un altro infortunio gravissimo si è verificato qualche notte fa in NBA. Il più spettacolare e importante campionato di Basket al Mondo ha assistito al bruttissimo incidente a Taylor Hendricks, cestista degli Utah Jazz che salterà il resto della stagione dopo aver riportato una frattura al perone destro e una lussazione alla caviglia.

Hendricks, le cui immagini dell’infortunio sono terrificanti, è caduto improvvisamente senza contatto a metà del terzo quarto del match, poi perso, contro i Dallas Mavericks. Il campione ha lasciato il campo in barella ed il responso è stato tremendo.