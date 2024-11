Juric, altro che esonero: così si guadagna il rinnovo | Trovato l’accordo

Il tecnico croato, che sembrava ad un passo dal licenziamento dopo la sconfitta pesante di Firenze, potrebbe ora invece rinnovare.

La pesante sconfitta di Firenze, arrivata domenica 27 ottobre, nel posticipo della nona giornata di Serie A, è stato sicuramente uno dei momenti più bassi della recente storia della Roma. Un 5-1 netto, schiacciante, umiliante, terrificante che ha fatto infuriare tutti i romanisti che erano già sul piede di guerra contro società, dirigenza e calciatori.

Le indiscrezioni che si susseguivano nel post Fiorentina-Roma, inoltre, hanno svelato i duri litigi che ci sono stati tra Ivan Juric, allenatore dei giallorossi, e alcuni calciatori della rosa. Non solo. Alcuni giornalisti, infatti, hanno addirittura parlato di aggressioni fisiche tra le parti.

Un ambiente davvero infuocato ed uno spogliatoio che sembra davvero una polveriera. Non è finita qui, però. In città, infatti, sventolano alcuni striscioni appesi dai tifosi giallorossi che esortano proprietà, dirigenti, calciatori e allenatore ad andare via da Roma.

Una situazione davvero calda in cui sembrava facile poter ipotizzare l’esonero di Ivan Juric, il cui destino sembrava già segnato dal momento del suo arrivo a Roma, dopo l’esonero di Daniele De Rossi. L’ex allenatore del Torino, infatti, non era stato accolto per niente bene dal popolo giallorosso che non lo ha mai ritenuto all’altezza della storia del club.

Juric, Dan Friedkin gli rinnova la fiducia

La proprietà, rappresentata dalla persona di Dan Friedkin, pur non prendendo un aereo e atterrando sulla Capitale, ha comunicato che il tecnico non si tocca e che per ora si va avanti con lui. Ha poi fatto sapere di non aver contattato alcun allenatore per il dopo Juric, proprio per sottolineare la fiducia nei confronti dell’allenatore ex Torino.

Una fiducia che, però, probabilmente è a tempo ed è legata, un po’ come accade per tutti i tecnici in bilico, ai prossimi risultati che Juric riuscirà ad ottenere con la sua squadra. Non sarà facile svoltare dopo la figuraccia di Firenze, ma il tecnico ci crede e lo ha dichiarato apertamente in conferenza stampa.

Juric, cosa prevede la clausola sul contratto

Non bisogna dimenticare, inoltre, che all’interno del contratto, in scadenza a giugno prossimo, firmato da Juric, al momento del suo arrivo a Roma lo scorso settembre, c’è una clausola che prevede il rinnovo automatico per un’altra stagione qualora la squadra giallorossa dovesse qualificarsi alla prossima Champions League.

Certo, al momento quest’eventualità sembra assai complicata, così come sembra difficile che l’obiettivo stagionale dei giallorossi possa essere raggiunto con Juric in panchina. Ma, il contratto parla chiaro e, qualora il tecnico croato riuscisse a risollevare le sorti del club, si guadagnerebbe il rinnovo automatico con l’arrivo tra le prime quattro in campionato.