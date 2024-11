Esonero Thiago Motta: ultimatum all’allenatore | Hanno già deciso

Thiago Motta sotto accusa. Il tecnico della Juventus nella bufera dopo la sconfitta con lo Stoccarda e i pareggi contro Inter e Parma.

Zero gol subiti nelle prime sei partite di campionato, sei gol subiti nelle ultime due: è questo il triste dato fatto registrare dalla Juventus di Thiago Motta nelle ultime due gare di campionato disputate contro Inter (4-4) e Parma (2-2).

Due nulla di fatto consecutivi, che hanno fatto seguito alla prima sconfitta stagionale rimediata in Champions League contro lo Stoccarda lo scorso 22 ottobre, che hanno fatto storcere non poco il naso soprattutto ai tifosi i quali, stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, non avrebbero apprezzato alcune scelte fatte dall’ex tecnico del Bologna in occasione della sfida contro la poc’anzi menzionata formazione ducale.

Scelte, come quella di confermare Danilo al centro della difesa dopo la pessima prova offerta contro l’Inter e quella di lasciare Yildiz in panchina salvo poi schierarlo a partita in corso, che i sostenitori della Vecchia Signora hanno considerato decisamente inconcepibili.

A causa dei due punti conquistati contro meneghini e ducali, i bianconeri sono infatti scivolati in classifca a meno tre dal secondo posto attualmente occupato dagli uomini di Simone Inzaghi e addirittura a meno sette dalla prima posizione del Napoli di Antonio Conte; tempo per recuperare ovviamente ce n’è, ma occorre una scossa immediata che riporti entusiamo tra le file di una squadra che, senza troppi giri di parole, è stata certamente costruita per provare a vincere lo scudetto.

Juventus, disastro Danilo: i tifosi chiedono l’esclusione del brasiliano

Arrivato nell’estate del 2019, quando sulla panchina della Juventus sedeva Maurizio Sarri, ultimo tecnico a vincere uno scudetto sulla sponda zebrata del Po, il brasiliano Danilo sembra essere giunto ormai definitivamente ai titoli di coda della sua avventura in maglia bianconera.

Disastroso nella sfida del Meazza contro l’Inter di domenica pomeriggio ed enormemente in difficoltà nella gara dell’Allianz Stadium contro il Parma, l’ex Real Madrid e Manchester City pare non essere più nelle grazie dei tifosi della Vecchia Signora i quali, senza alcun tipo di remora, ne hanno chiesto immediatamente l’esclusione a partire dall’imminente sfida esterna di sabato pomeriggio contro l’Udinese.

Esigo l’esonero di Thiago Motta se dovesse schierare di nuovo Danilo. Basta. — Clive Bixby (@Frahovic) October 30, 2024

La verità è che de questa partita la avesse fatta Allegri, qualsiasi juventino avrebbe gridato allo scandalo e all’esonero Partita scandalosa della Juve in casa, surclassati sotto ogni punto di vista Siamo sicuri che Thiago Motta sia pronto per questo livello così alto? 🤔 pic.twitter.com/VCTYK1ZnJy — AS Beneficenza (@PaASRfan) October 22, 2024

Juventus, una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre: con Allegri si sarebbe (forse) già parlato di esonero

Contestato recentemente dai tifosi, come detto, per alcune scelte ritenute discutibili, tra cui le succitate riguardanti Danilo e Yildiz, Thiago Motta ha iniziato a fare i conti con un tifo, quello bianconero, capace di collocarti sul piedistallo in caso di buoni risultati, ma anche di buttarti giù dinanzi alle prime difficoltà.

Situazione, questa, venutasi a creare attorno alla figura del neo tecnico dei piemontesi, la quale, secondo alcuni commenti condivisi su X nei giorni scorsi da vari sostenitori della Juventus, avrebbe portato in molti a gridare all’esonero e allo scandalo se al posto dell’ex tecnico del Bologna ci fosse stato Massimiliano Allegri. Commenti, questi, chiaramente non dimostrabili alla luce della presenza in panchina di Thiago Motta, che fanno però ben comprendere come l’ambiente juventino non faccia sconti a nessuno… d’altronde “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“.