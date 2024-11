Fonseca, sconfitta fatale: la pazienza è finita | Ibra ha già scelto il sostituto

Il tecnico portoghese continua ad essere in bilico e la dirigenza si guarda attorno per cercare di trovare il sostituto.

La panchina del Milan continua ad essere uno dei temi più caldi dell’intera stagione calcistica, o almeno di questi primi mesi. Già la scelta del portoghese, da parte della dirigenza rossonera, arrivata lo scorso giugno, era stata aspramente contestata dai tifosi milansti.

Una scelta per molti deludente e discutibile, non fosse altro che, tra maggio e giugno scorso, il Milan avrebbe potuto scegliere per la propria panchina allenatori dal curriculum più importante e dal nome più affascinante, come Antonio Conte, Roberto De Zerbi, Thiago Motta, Maurizio Sarri, Massimilano Allegri, Sergio Coinceicao, Thomas Tuchel e altri ancora.

La società e la dirigenza del Milan, invece, con Zlatan Ibrahimovic in primis, ha voluto puntare dritto su Paulo Fonseca e ha difeso questa scelta, almeno fino all’inizio ufficiale della stagione. Anche le spiegazioni date dai dirigenti milanisti, però, non avevano granché convinto addetti ai lavori e critica.

La stagione è cominciata e Fonseca è stato subito messo alla gogna. Il Milan è partito male e il portoghese era in bilico già dopo le prime settimane. La vittoria di fine settembre nel derby contro l’Inter gli ha regalato un po’ di tranquillità, ma gli ultimi risultati hanno nuovamente rimescolato le carte.

Milan, pesante la sconfitta contro il Napoli

Il Milan, infatti, nelle ultime partite, al netto della partita non giocata contro il Bologna e che verrà recuperata probabilmente a febbraio, ha perso tre volte, contro Leverkusen, Fiorentina e Napoli e ha vinto soltanto in due occasioni, contro Udinese e Club Brugge.

Soprattutto la sconfitta casalinga contro il Napoli, poi, ha lasciato molto amaro in bocca ai tifosi e a tutto l’ambiente rossonero. I partenopei, allenati da quell’Antonio Conte che i tifosi del Milan avrebbero voluto sulla loro panchina, hanno vinto facilmente a San Siro ed ora, anche se con una partita in più, sono al primo posto, con ben undici punti di vantaggio sui rossoneri.

Milan, ecco il successore di Fonseca

La situazione, quindi, è abbastanza pesante e Paulo Fonseca, manco a dirlo, è tornato in bilico. Come al solito saranno decisivi le prossime partite, tra campionato e Champions, prima della sosta di metà novembre. Quella, infatti, potrebbe essere l’occasione giusta se si vuole operare il cambio al timone dei rossoneri.

Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani, dal canto loro, sembrano già aver individuato il sostituto di Paulo Fonseca. Continua a piacere molto, infatti, Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund, finalista in occasione dell’ultima Champions League, che potrebbe essere il successore del portoghese.