“Non può avere il ritmo gara”, Balotelli: la verità sulle visite mediche | Il suo preparatore ha ammesso tutto

Le parole del preparatore di Supermario che parla della sua condizione fisica e in generale di come lo ha trovato.

Mario Balotelli è appena arrivato a Genova e ha già monopolizzato l’attenzione dei media e di tanti tifosi. Dopo diversi mesi di inattività, voci su possibili intese con club di una certa rilevanza e allenamenti personalizzati e solitari, Supermario ha scelto d tornare in Italia e di sposare il progetto dei rossoblù.

Il Genoa, al momento, si trova in estrema difficoltà, sia a livello societario che tecnico, ma soprattutto di classifica. Dopo un buon inizio di campionato, con cinque punti conquistati in quattro partite, tra cui i pareggi interni contro Inter e Roma, la sfortuna e gli infortuni si sono accaniti contro Gilardino e i suoi.

Il Grifone ha così totalizzato un solo punto nelle successive sei partite di campionato, è stato eliminato dalla Coppa Italia ai rigori nel derby contro la Sampdoria ed al momento si trova da solo in fondo alla classifica con soli sei punti. Una situazione difficile da cui la squadra deve cercare di uscire al più presto possibile, magari anche grazie all’aiuto di Mario Balotelli.

Il 34enne attaccante bresciano, però, dovrà dimostrare di essere maturato, per non ricadere più negli stessi errori del passato e non giocarsi male anche quella che potrebbe essere l’ultima chance nel nostro campionato. Alberto Gilardino e i tifosi del Genoa sperano ovviamente che Supermario sia arrivato con la testa giusta e voglioso di fare bene ed aiutare i rossoblù a conquistare una salvezza che al momento appare difficile.

Balotelli, il preparatore rassicura sulle sue condizioni

Chi non ha dubbi su quello che Balotelli potrà dare al Genoa è Stefano Mazzoldi, dello studio Equipe Training Lab di Brescia, che ha allenato Supermario da giugno fino al suo passaggio al club ligure. Il preparatore lo ha tenuto sotto stretta osservazione e garantisce sull’impegno profuso dall’ex Milan e Inter.

Un percorso di allenamento, da giugno fino a quasi novembre, in cui Balotelli si è allenato da solo o con il fratello Enock e Mazzoldi racconta questi mesi. Il preparatore rassicura sulle condizioni di Mario, sulla sua forma fisica e dichiara che il suo ex assistito gli ha confidato che i medici del Genoa, in occasione delle consuete visite, lo hanno trovato bene e in linea con i parametri.

Balotelli, si va verso la prima convocazione

Chiaro è, ovviamente, così come confida lo stesso Mazzoldi, che a Balotelli manca il ritmo partita, visto che non ne gioca una ufficiale da circa sei mesi. L’obiettivo, quindi, è ora quello di ritrovare la condizione, soprattutto in campo, ma di farlo step dopo step e con l’aiuto di Gilardino e dei preparatori atletici del Genoa.

Dopo la mancata convocazione nel match contro la Fiorentina di giovedì scorso, dove era appena arrivato, Balotelli va verso l’inserimento nella lista dei calciatori del Genoa che partiranno per Parma, in occasione dell’importantissimo match salvezza che si svolgerà lunedì. Supermario, quindi, si appresta ad esordire con la sua nuova maglia, con la speranza di ritrovare pian piano il ritmo partita.