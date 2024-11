Ribaltone Hamilton: nuovo nome per la Ferrari | Tifosi in rivolta

I tifosi della Ferrari non vedono l’ora di poter vedere gareggiare con la Rossa un campione come Hamilton ma non tutti sono favorevoli

La stagione 2024 in Formula Uno è ancora molto combattuta per quanto riguarda la classifica delle scuderie. La Ferrari è reduce da alcune corse ad alto livello, come il trionfo nel Gran Premio di Città del Messico, con la vittoria di Sainz e il podio di Leclerc.

A quattro corse dal termine nulla è ancora deciso e i tifosi della Rossa sognano una rimonta che avrebbe dell’incredibile.

In questo momento la Ferrari sembra essere la vettura più performante in pista ed è chiamata alla conferma in Brasile, con punti pesanti in palio e che potrebbero alimentare le speranze di superare la Red Bull, concentrata sulla difesa della vetta di Verstappen nella classifica dei piloti.

L’entusiasmo è lampante e filtra ottimismo per la conclusione di una stagione che fa ben sperare anche per il futuro, con un cambio considerevole che è in arrivo e che potrebbe rendere ancora più competitivo il Cavallino.

La Ferrari è ancora in corsa per la vittoria del Mondiale di F1

La doppietta di Austin e la vittoria di Sainz in Messico hanno dato un grande sprint e la possibilità concreta di mettere nel mirino la McLaren, che adesso dista soltanto 29 punti in classifica.

Leclerc si sta allenando anche in vista della prossima stagione, quando potrà dare l’assalto al campione olandese insieme al nuovo compagno di scuderia Lewis Hamilton, formando una coppia che sarà temuta da tutti e che aumenterà le potenzialità della Ferrari.

Hamilton non doveva andare alla Ferrari, c’è chi dice no

Non tutti sono, però, favorevoli all’ingaggio dell’inglese e una delle opinioni contrarie proviene da Flavio Briatore. Intervistato da Il Giornale, spiega il suo punto di vista: “La Ferrari aveva già un pacchetto piloti molto forte. Piuttosto che prendere Hamilton, avrei investito sulla parte tecnica e sarei andato cento volte a prendere Adrian Newey. Ma lui non voleva lasciare l’Inghilterra e non sarebbe stato felice a Maranello”.

Briatore si sbilancia anche sul finale della stagione, ritenendo che la McLaren abbia un vantaggio tale da potersi considerare ancora favorito alla vittoria della classifica costruttori, anche se, allo stesso tempo, ribadisce che la Ferrari non deve mollare e cercare di sovvertire i pronostici.