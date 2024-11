Lo sport italiano perde uno dei suoi simboli: ci lascia il grande allenatore | Piangono tutti

Ennesima morte dolora per lo sport italiano che perde un altro personaggio importante e amato da tutti.

Dopo la morte della giovanissima Matilde Lorenzi, 19enne promessa dello sci italiano e portacolori dell’Esercito, che ha perso la vita a causa di una violentissima caduta durante una sessione di allenamento, ancora un lutto per lo sport nostrano.

Un lutto che colpisce davvero tutti, ma lascia con profonda tristezza e amarezza soprattutto chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscere uno dei simboli dello sport azzurro. Lacrime e messaggi di cordoglio si stanno susseguendo in queste ultime ore.

Forte è la sensazione di vuoto e amarezza che lascia quest’ultimo lutto. Soprattutto il suo Mondo e i suoi tantissimi allievi lo ricorderanno sempre con affetto, ma da oggi si sentiranno infinitamente più soli e anche più poveri.

Non aveva 19 anni come la povera Matilde Lorenzi, anzi era un uomo che ha vissuto al meglio tutta la sua vita, ma il vuoto che lascia è comunque enorme e sarà difficile da riempire, soprattutto a breve termine. Un uomo buono e sempre pronto a dare una mano o aiutare chi ne aveva più bisogno.

Lutto nel mondo dello sport, muore Dino Morsani

A lasciarci è stato Dino Morsani che è deceduto nelle scorse ore all’età di 90 anni. Storico professore di educazione fisica e grande scultore, l’uomo era una figura di riferimento e di assoluto rilievo per quel che riguarda atletica leggera italiana che lo ricorderà sempre come un grande maestro.

Morsani ha realizzato tantissime opere a tema sportivo tra cui la scultura per Adolfo Leoni e per Marco Terenzio Varrone, entrambe a Rieti. Ed è proprio nel Lazio, nel suo Lazio, che si piange profondamente la sua morte.

L’atletica laziale piange Dino Morsani

Il suo nome era conosciutissimo nel mondo dell’atletica avendovi lavorato come tecnico e non a caso Morsani si vantava di aver avuto l’idea di aggiustare le scarpe dei saltatori in alto in maniera adeguata usando un suo prototipo per esaltare tale idea e la sua realizzazione.

La sua scomparsa ha lasciato sgomento soprattutto il mondo dell’atletica laziale e tutta Rieti, la sua città. Non è un caso, infatti, che siano arrivati tantissimi messaggi di cordoglio per lui e per omaggiarlo. Morsani era e resterà per sempre un’istituzione per l’atletica laziale. Grande tecnico, ha anche inciso il suo nome nella storia di questo sport e anche la FIDAL Lazio ha voluto rendergli omaggio.