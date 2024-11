“Rottura del legamento crociato” tremendo infortunio in allenamento: | La stagione per lui è già finita

Si allunga la lista degli infortunati gravi di questi primi mesi di campionato. Un altro crociato rotto fa terminare anticipatamente la stagione.

Continua ad allungarsi la lista degli infortunati in questi primi mesi di stagione. Siamo soltanto a novembre e sono già tantissimi i calciatori che hanno dovuto fermarsi per stop più o meno gravi o addirittura che hanno già terminato anticipatamente questo 2024/2025 calcistico.

Al netto dei tanti infortuni che si contano anche nelle altre top squadre europee (Carvajal e Rodri su tutti), anche nella nostra Serie A la lista è abbastanza lunga e conta anche diversi calciatori importanti che avrebbero potuto fare la differenza nelle proprie squadre d’appartenenza.

L’Atalanta, per esempio, è da inizio stagione che deve rinunciare a due calciatori come Scamacca e Scalvini. Il primo si è fatto male ad agosto e non rientrerà in campo prima di febbraio, mentre il secondo si è infortunato seriamente al termine dello scorso campionato e potrebbe tornare nella lista dei convocati già dopo la sosta di novembre.

Cambiaghi del Bologna, invece, si è infortunato ad agosto e non potrà rientrare prima di febbraio. Problema serio anche per il difensore Sazonov dell’Empoli che non rientrerà prima della fine di marzo. Gravissimo infortunio anche per Malinovskyi del Genoa che si è fratturato il perone e difficilmente si vedrà in campo prima di aprile.

Serie A, ecco gli infortuni più gravi

Ismael Bennacer del Milan si è fatto male in Nazionale ad inizio stagione e dovrebbe rientrare soltanto a gennaio a metà gennaio. L’ultimo infortunio grave, invece, riguarda Bernabé del Parma che si è fatto male nell’ultima partita contro il Genoa. Vittima di una lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia destra, potrebbe rientrare in campo soltanto dall’inizio di gennaio.

Gli infortuni più gravi che riguardano la nostra Serie A, però, sono sicuramente quelli occorsi a Circati del Parma, Bremer della Juventus, Florenzi del Milan e Zapata del Torino. Tutti e quattro sono stati vittime di una rottura del legamento crociato del ginocchio e per loro la stagione dovrebbe essere pressoché finita.

Serie C, stagione finita per un centrocampista

Altro infortunio gravissimo, che riguarda sempre la rottura del legamento crociato del ginocchio, è capitato in Serie C. Si tratta del centrocampista del Como, squadra che milita nel girone A della terza serie italiana, Teoman Gunduz che resterà ai box per i prossimi 5 o 6 mesi e salterà praticamente tutto il resto della stagione.

A comunicare l’infortunio ci ha pensato direttamente il Lecco con questo comunicato stampa ufficiale: “Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Teoman Gündüz a seguito di una forte distorsione al ginocchio destro rimediata in allenamento hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Tutta la Calcio Lecco 1912 porge a Teoman i migliori auguri per una pronta guarigione“.