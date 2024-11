Sinner ha le ore contate, la sua vita distrutta: | Una tragedia preannunciata

Jannik Sinner sta per vedere vanificato tutto ciò che ha costruito in questa stagione, la sua vita è distrutta, ecco cosa è successo

Jannik Sinner non ha disputato il torneo di Parigi-Bercy ma si sta preparando per gli Atp Finals e per la Coppa Davis. Due appuntamenti che rappresentano una potenziale ciliegina sulla torta di una stagione trionfale, con il tennista altoatesino che ha un ampio distacco sui rivali.

Dopo la conquista degli Australian Open, il primo Grande slam della sua carriera, ha spodestato dal trono Nole Djokovic e ha difeso la vetta della classifica del ranking maschile fino a questo momento, con una impressionante continuità di prestazioni.

Un’annata che non è stata solo rosea per l’azzurro che ha dovuto fronteggiare alcuni grattacapi. Il primo è stato doversi fermare a più riprese per alcuni problemi fisici che lo hanno costretto a rinunciare agli Internazionali BNL D’Italia di Roma e le Olimpiadi di Parigi.

E ancora la vicenda Clostebol per cui ha rischiato una penalizzazione e una squalifica. Un episodio che ha influito sulla tenuta mentale del campione, con diverse critiche che sono piovute nei suoi confronti.

La competizione tra Sinner e Alcaraz entusiasma il mondo del tennis

Sinner ha risposto sul campo, portando a casa trofei e vittorie di prestigio e dando vita a uno spettacolare testa a testa con Carlos Alcaraz che potrebbe durare per molti anni.

Djokovic sta per abdicare e lasciare lo scettro a una nuova generazione di talenti di cui i due sopracitati sono le punte di diamante.

Jannik sta vivendo un periodo complicato, possono distruggerlo

E proprio l’ex coach di Nole, Goran Ivanisevic, è diventato il nuovo allenatore di Elena Rybakina, numero 5 del ranking WTA. Il 53enne croato, vincitore del torneo di Wimbledon nel 2001, ha parlato ai microfoni di Tennis Majors anche su Jannik e la vicenda Clistabol, difendendo a spada tratta l’attuale numero 1 del mondo

Queste le sue dichiarazioni: “Spero sinceramente che lascino in pace Jannik e che gli permettano di giocare. Il tennis ha bisogno di Sinner. Con Cilic abbiamo dovuto avere a che fare con la WADA e quelle persone, molte delle quali non mi piacciono, vogliono solo distruggere la vita di qualcuno. Spero che per Sinner venga fuori qualcosa di positivo“.