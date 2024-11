Tragedia in campo: il calciatore è morto sul colpo | Sfiorata la strage

Il calciatore è morto in campo, la strage è stata sfiorata, ecco le immagini che hanno scandalizzato tutto il mondo dello sport

Nessuno si aspettava di poter mai assistere a una scena del genere su un campo di calcio. Una situazione che ha dell’incredibile che ha gettato nello sconforto coloro che erano presenti sul momento, con un intero Paese in lutto per quello che è accaduto.

Una notizia terribile quella che è stata annunciata dal club di appartenenza che ha perso il proprio calciatore che è morto sul colpo per un motivo inaspettato. Una vicenda che lascia tutti sotto choc e che ha del surreale.

Il panico è palese quando il giocatore si è accasciato al suolo e ha perso la vita. Non è più riuscito a rialzarsi e i soccorsi sono stati del tutto inutili.

Attimi di terrore per una strage che è stata sventata, con una morte che poteva essere evitata per questione di secondi. Il destino atroce ha bussato alla porta della vittima, immobile a pochi passi dalla panchina.

Cosa ha provocato il decesso immediato

Il fatto è accaduto in Sud America, in condizioni climatiche avverse che hanno provocato un disastro che sta facendo il giro del mondo, con immagini che fanno rabbrividire.

Secondo quanto riportano i media peruviani, l’arbitro aveva appena sospeso la partita nello stadio Coto Coto a causa dell’inizio di una tormenta e, mentre i calciatori si ritiravano verso gli spogliatoi, un fulmine è caduto colpendo alcuni di loro, che hanno perso i sensi.

⚪ Petir tadi malam menyambar lapangan sepak bola di Peru, yg Menewaskan seorang pemain, dan melukai beberapa orang lain di lapangan ⚽️ pic.twitter.com/I0YgIV6XrM — 𝙾𝙼𝙹 𝑻 𝑳𝒖𝒄𝒌𝒚 (@OmJ_JeNggot) November 4, 2024

Non c’è stato niente da fare, il giocatore è morto subito

Alla fine sono tutti riusciti a rialzarsi dopo qualche secondo a fatica, tranne uno che è morto dopo essere rimasto folgorato. Un vero dramma avvenuto nella città di Huancayo, dove si stava giocando la partita tra Juventud Bellavista e Familia Chocca.

La vittima è il difensore 39enne Jose Hugo de la Cruz Mesa. Non c’è stato più nulla da fare per lui, mentre gli altri sono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Un epilogo funesto per due squadre che erano scese in campo, nonostante la tempesta, per onorare l’impegno.