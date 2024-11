“Le sue condizioni sono preoccupanti”: il tecnico operato d’urgenza | La situazione è critica

L’allenatore è stato operato d’urgenza, preoccupano le sue condizioni di salute, tutti gli appassionati sono col fiato sospeso

Zdenek Zeman ha avuto un nuovo malore ed è stato ricoverato a Pescara. Il tecnico boemo, che ha compiuto 77 anni, si era sottoposto a un delicato intervento chirurgico a febbraio che lo ha costretto a lasciare la panchina. Il mister si trovava nella sua abitazione di Roma, quando ha iniziato a sentirsi male ed è stato trasferito d’urgenza nella clinica dannunziana dove il medico di fiducia è il primario di cardiologia Guarracini.

Zeman ha accusato un nuovo attacco ischemico cerebrale, più importante di quello riscontrato dieci mesi fa, con deficit di movimento della parte destra del corpo. I controlli stanno proseguendo, resta in osservazione finché il quadro clinico non si evolverà.

Zdenek ha scritto pagine indelebili nel mondo del calcio di provincia, regalando grandi soddisfazioni ai tifosi del Foggia e del Pescara, proponendo un gioco offensivo che ha valorizzato diversi attaccanti che poi hanno trovato spazio in top club italiani.

Un altro allenatore che ha avuto a che fare con dei problemi di salute è stato Alex Ferguson. La leggenda del Manchester United è stato in coma nel 2018 a causa di un’emorragia cerebrale.

La leggenda del club è stato operato d’urgenza

I tifosi hanno temuto il peggio ma il classe 1941 ha reagito positivamente alle cure ed è tornato anche in tribuna a sostenere la squadra per cui è stato in panchina per ben 27 anni, vincendo ogni titolo possibile.

Nelle ultime ore preoccupano, invece, le condizioni di salute di Gregg Popovich, costretto a restare fuori dai parquet NBA a tempo indeterminato. Il recupero potrebbe non essere per niente rapido.

Le condizioni di salute del mister sono gravi, c’è apprensione tra i tifosi

Shams Charania, intervenuto a NBA Today, ha dichiarato che c’è un “grande livello di preoccupazione” in merito alla situazione. Il vice allenatore Mitch Johnson continuerà a lavorare come head coach ad interim.

Al momento c’è il massimo della riservatezza in merito alla sua salute, con anche i giocatori degli Spurs che non hanno novità. 75 anni, Popovich è il leader nella storia NBA con 1.390 vittorie e altre 170 vittorie nella postseason, oltre ad aver vinto cinque titoli NBA. È alla sua stagione numero 29, tutte alla guida del San Antonio.