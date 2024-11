Terremoto Roma, saluta la Capitale e va in Inghilterra | L’annuncio dopo l’esonero

A Roma continua il caos, anche a causa della notizia del trasferimento del mister in Inghilterra, i tifosi restano spiazzati

La Roma sta vivendo uno dei momenti più bui della sua storia recente. La disfatta di Firenze è il punto più basso di una stagione mai decollata e che non ha visto dei miglioramenti dopo l’esonero di Daniele De Rossi e la scelta di affidare la gestione della squadra a Ivan Juric.

Il tecnico croato si gioca la panchina contro il Torino, sua ex squadra. Per evitare il suo allontanamento, a poco più di un mese dall’arrivo nella Capitale, servirà una reazione d’orgoglio e una vittoria in una sfida non semplice.

I tifosi sono disillusi e hanno criticato le recenti decisioni dei Friedkin. La proprietà americana ha investito oltre cento milioni nella campagna acquisti di quest’estate e la rosa sembrava allestita per un campionato da protagonista.

Il quarto posto, obiettivo prefissato dai vertici del club, è già distante e una svolta potrebbe avvenire con un altro cambiamento di guida tecnica.

La Roma pensa al futuro, è lui il candidato per la panchina dei giallorossi

Uno dei nomi che è stato accostato alla Roma nell’ultimo periodo è quello di Max Allegri che si è preso del tempo prima di tornare ad allenare. Il triennio alla guida della Juventus è stato molto stressante, con una parte della dirigenza che non lo ha mai visto di buon occhio e con alcune vicessitudini extra sportive che hanno influenzato sul rendimento della squadra.

L’abilità del mister è stata quella di compattare lo spogliatoio nei momenti di difficoltà e di lanciare nella mischia alcuni giovani talenti, iniziando così il processo di ringiovanimento della rosa che sta proseguendo anche con il successore Thiago Motta.

Il mister può firmare per una squadra inglese, i tifosi della Roma non se l’aspettavano

Allegri sarebbe candidato anche per la panchina del Manchester United. I Red Devils hanno deciso di esonerare ten Hag dopo l’ennesima sconfitta in Premier League e con la squadra che è scesa al 14esimo posto in classifica.

In attesa della nomina del mister a cui sarà affidato il progetto del rilancio dello storico club britannico, la squadra è stata affidata a Ruud van Nistelrooy. Allegri si gioca il posto con Amorin, attuale tecnico dello Sporting Lisbona che pare il favorito al momento, nonostante una clausola che è inserita nel contratto che lo lega ai portoghesi.