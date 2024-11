Balotelli, bocciatura e addio: Supermario non è cambiato | Non ha mantenuto la promessa

Al momento della firma Balotelli aveva fatto una promessa ai tifosi del Genoa ma non la sta mantenendo, addio in vista

Mario Balotelli è tornato in Serie A e ha fatto il suo debutto con la maglia del Genoa. Dopo cinque anni dall’ultima stagione disputata in Italia, tra le fila del Brescia, il centravanti vuole contribuire alla salvezza dei liguri con prestazioni di alto livello.

La squadra allenata da Alberto Gilardino è alle prese con un’emergenza infortuni data l’assenza, nel reparto offensivo, di Ekuban, Vitinha, Junior Messias e Ruslan Malinovskyi e la dirigenza ha dovuto ricorrere al mercato degli svincolati data la penuria di giocatori a disposizione.

L’approdo nel capoluogo ligure dell’ex bomber della Nazionale è arrivato dopo un’attenta riflessione sui pro e i contro di quest’operazione e a fare la differenza nella decisione finale è stato l’ingaggio irrisorio che il giocatore ha accettato di percepire per i prossimi mesi.

Il Genoa è immischiato nella zona retrocessione ma arriva alla sosta con due risultati utili consecutivi che hanno dato di nuovo ossigeno all’ambiente, soprattutto perchè giunti in scontri diretti.

Il Genoa torna a fare punti ma Balotelli non sta aiutando la sua nuova squadra

Settimana scorsa i liguri sono tornati alla vittoria, che mancava dalla seconda giornata di campionato, e lo hanno fatto sul campo del Parma grazie alla rete siglata da Pinamonti.

Nell’anticipo della dodicesima giornata di campionato i rossoblu hanno, invece, strappato un prezioso punto a Marassi contro il Como che si era portato in vantaggio e aveva rischiato, in più occasioni, di chiudere la partita.

Balotelli non sta rispettando i patti, il Genoa medita di lasciarlo andare via

In queste due sfide delicate l’apporto di Balotelli è stato ininfluente. Ha giocato nel complesso solo 13 minuti ma sono stati sufficienti per ricevere un’ammonizione a gara. Il poco tempo a disposizione ha spinto Mario a voler subito strafare, intervenendo in ritardo sugli avversari e rimediando, così, il cartellino giallo.

Il bilancio non corrisponde alle aspettative e alla promessa di fare ancora la differenza, dopo gli allenamenti intensi a cui si è sottoposto da quando non ha rinnovato il contratto che lo legava all’Adana Demirspor lo scorso 30 giugno. Gilardino potrà aumentare il minutaggio al rientro del campionato ma Balotelli dovrà tenere a freno il nervosismo per evitare altri provvedimenti da parte del direttore di gara.