Salta l’esonero: fiducia rinnovata al tecnico | La società ha deciso

L’ultimo match ha salvato la panchina di un tecnico che era fortemente in bilico. Ora, potrà continuare il suo lavoro.

La panchina della Roma alla fine rimane scoperta. Ivan Juric non riesce a trovare pace, ma soprattutto continuità di gioco e risultati. I giallorossi, dopo aver vinto per 1-0 contro il Torino nel turno infrasettimanale, sono incappati nuovamente in una sconfitta pesante a Verona.

Il 3-2 finale, a favore degli scaligeri, non rispecchia a pieno l’andamento di un match che la Roma avrebbe meritato almeno di pareggiare, ma evidenzia, una volta di più, tutte le fragilità di un gruppo e di una squadra che si scioglie alla prima difficoltà e non riesce davvero a trovare i giusti meccanismi ed i giusti equilibri.

Anche a Verona, infatti, la Roma ha fatto intravedere delle buone cose, le potenzialità di alcuni suoi calciatori che potrebbero giocare titolari in tantissime squadre del nostro campionato, e non solo, ma anche le solite fragilità difensive, i soliti cali di tensioni e i soliti errori grossolani di alcuni singoli che continuano a costare molto cari.

E, così, Ivan Juric, dopo aver perso 5-1 in casa della Fiorentina, subisce un’altra sconfitta fuori casa e colleziona la terza sconfitta in campionato, in appena sette partite della sua gestione. Tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte, sono un bottino troppo magro per un allenatore che avrebbe dovuto dare una svolta alla stagione giallorossa e che invece sta naufragando con tutta la sua rosa.

Verona, la vittoria contro la Roma salva la panchina di Zanetti

Chi esce rinfrancato dal match tra Verona e Roma, invece, è sicuramente Paolo Zanetti, allenatore del Verona che, dopo un periodo davvero negativo, riesce a riprendersi alla grande, battendo la seconda big in stagione, dopo la netta vittoria contro il Napoli, arrivata sempre segnando tre gol e sempre al Bentegodi, alla prima giornata.

I gialloblù arrivavano, alla sfida delicatissima contro la Roma, con una sola vittoria e ben sei sconfitte nelle ultime sette partite di campionato. Un ruolino di marcia preoccupante che aveva visto la squadra, inoltre, subire ben ventidue gol in questa porzione di campionato.

Verona-Roma, lo sliding doors tra i due allenatori

In una situazione del genere, ovviamente, cominciava a preoccupare anche la classifica con il Verona che, dopo l’ottimo inizio di campionato, si stava per far risucchiare nei bassi fondi della lotta salvezza. La convincente vittoria contro la Roma, invece, fa salire gli scaligeri a 12 punti.

Una grossa boccata d’ossigeno che ora mette tre punti di distanza tra i gialloblù e la zona calda e quattro dalla zona retrocessione. Paolo Zanetti, almeno per il momento, è salvo, ma inguaia nuovamente Ivan Juric che non può più permettersi di sbagliare.