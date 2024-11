Follia in Serie A: la vittima è l’arbitro | La partita è sospesa

Bruttissimo episodio in Serie A. L’arbitro è stato ingiustamente bersagliato da un gruppo di tifosi. Il match è stato immediatamente sospeso.

Neanche il tempo di mettere in archivio la tre giorni di coppe europee, che ha fatto registrare le vittorie di Inter, Atalanta, Milan e Lazio, i pareggi di Juventus e Roma e le sconfitte di Bologna e Fiorentina, che è già tempo per gli appassionati e tifosi italiani di pensare alla 12esima giornata di campionato in Serie A.

Una 12esima giornata, iniziata con un insolito anticipo del giovedì che ha visto affrontarsi Genoa e Como in un delicato scontro salvezza, in cui spicca senza alcun’ombra di dubbio il big match del Giuseppe Meazza, in programma domenica alle 20.45, tra l’Inter di Simone Inzaghi e la capolista Napoli guidata da Antonio Conte.

Uno scontro al vertice, quello tra nerazzurri e partenopei, i cui tre punti in palio valgono chiaramente moltissimo tanto per i primi, che potrebbero scavalcare proprio i campani in cima alla graduatoria in caso di successo, quanto per i secondi che, qualora dovessero vincere, potrebbero aumentare, seppur di poco, il vantaggio sulle dirette inseguitrici.

Prima della sfida di San Siro si disputeranno ovviamente tutte le altre gare, tra cui il sentitissimo Derby della Mole tra Juventus e Torino, l’incontro dell’ora di pranzo tra Atalanta e Udinese e quello tra Roma e Bologna che, appena pochi mesi fa, metteva in palio un posto in Champions League. Completano quindi il quadro del 12esimo turno di campionato, Lecce-Empoli, Venezia-Parma, Cagliari-Milan, Fiorentina-Hellas Verona e Monza-Lazio.

Serie A, 12esima giornata: finisce 1-1 l’insolito anticipo del giovedì tra Genoa e Como

Mentre Roma, Lazio e Fiorentina erano impegnate nei rispettivi impegni di Europa e Conference League, Genoa e Como davano il via al 12esimo turno di campionato in Serie A, iniziato insolitamente di giovedì per via del Rally della Lanterna in programma nel capoluogo ligure questo fine settimana.

Una sfida, quella tra Grifone e lariani, terminata con un pareggio per 1-1 firmato dalle reti di Da Cunha per gli ospiti e Vogliacco per i padroni di casa. Pareggio, che non fa comodo a nessuna delle due formazioni, le quali, purtroppo vicinissime alla zona rossa della classifica, dovranno rimboccarsi per bene le maniche per evitare la retrocessione in Serie B.

Serie A, spiacevole episodio durante Genoa-Como: il guardalinee Zingarelli colpito da oggetti lanciati dalle tribune

Sentito da entrambe le parti, vista l’importanza della posta in palio, l’incontro tra Genoa e Como che ha aperto la 12esima giornata di campionato in Serie A ha purtroppo fatto registrare uno spiacevole episodio intorno al quarto d’ora del secondo tempo.

Uno spiacevole episodio, che ha visto involontariamente protagonista l’assistente dell’arbitro Rapuano, Andrea Zingarelli il quale, precisamente al 14′ della seconda frazione, è stato colpito da alcuni oggetti lanciati dalle tribune occupate dai sostenitori del Grifone. Intemperanze, queste, che hanno costretto il direttore di gara a sospendere per qualche minuto il match il quale, una volta calmatesi le acque, è fortunatamente proseguito senza problemi.