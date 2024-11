Indagato per falso in bilancio: il caso si riapre | Ennesimo terremoto in Serie A

La Serie A è sconvolta da un nuovo caso, il presidente è indagato per falso in bilancio, ecco cosa rischia il club

Due anni fa la Juventus fu sconvolta dal caso plusvalenze che costò le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e la conseguente penalizzazione di dieci punti che portò l’esclusione dei bianconeri dalle competizioni europee per la stagione successiva.

Un fulmine a ciel sereno che colpì la squadra più titolata d’Italia, 16 anni dopo Calciopoli e la retrocessione in B. Le sanzioni sono state meno pesanti ma la dirigenza ha dovuto procedere prima a un ridimensionamento dell’organico e poi alla progettazione di un nuovo ciclo.

La nascita della Next Gen ha permesso la crescita di diversi talenti che Max Allegri prima e Thiago Motta poi stanno lanciando in prima squadra, con esiti positivi. Un corso inedito della storia del club che sta cercando di tornare ai vertici, dopo aver dominato in Italia nello scorso decennio.

I capi d’imputazione per Agnelli e gli altri ex dirigenti della Juventus sono falso in bilancio, aggiotaggio e ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza, mentre l’accusa di emissione di fatture per operazioni inesistenti è stata archiviata.

Dopo due anni dalla tempesta societaria in casa Juventus, nuovi guai in vista

Nelle ultime ore un nuovo caso sta per sconvolgere il massimo campionato italiano. Coinvolto un club rivale della Juventus alla corsa per lo Scudetto, allenato oltretutto da un ex tecnico dei bianconeri.

La notizia preoccupa la calorosa tifoseria che teme il peggio e di vanificare l’ottimo inizio di stagione, con il primo posto in classifica.

Un nuovo caso di falso in bilancio sconvolge il calcio italiano, ecco chi è coinvolto

Aurelio De Laurentiis è finito sotto la lente d’ingrandimento dei pm romani. La procura della Repubblica della Capitale ha accusato il patron del Napoli per l’operazione che ha portato all’ingaggio di Kostas Manolas, acquistato nel 2019 e ceduto all’Olympiacos nel 2022.

Le indagini, la cui ipotesi di reato è quella di falso in bilancio, rientrano nel caso relativo a presunte plusvalenze fittizie relative all’innesto di Victor Osimhen nel 2020 dai francesi del Lille, la cui accusa era stata chiusa lo scorso gennaio. Adesso i legali stanno preparando l’assistito all’incontro in tribunale per chiarire la vicenda, con la speranza di tutto il popolo napoletano che non possa avere ripercussioni sul campionato in corso.