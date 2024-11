Theo Hernandez, addio al Milan: futuro a Madrid | Contatti avviati

Il terzino sinistro rossonero è un ex del club madridista e il Milan lo ha acquistato proprio dai Blancos.

Martedì sera al Santiago Bernabeu di Madrid è andato in scena un match che può essere tranquillamente definito il Derby d’Europa, con 22 Coppe Campioni/Champions League vinte tra le due squadre nella storia del torneo. L’aristocrazia del calcio, insomma, e fa nulla se si parla ancora di prima fase e non di appuntamenti decisivi.

Real Madrid-Milan, però, è sicuramente una delle partite più illustri e famose al Mondo e non può che tenere incollati milioni e milioni di tifosi davanti ai televisori. Prima del match il pronostico sembrava scontato e le quote dei bookmakers parlavano abbastanza chiaro.

Il Real Madrid, che arrivava anche dalla pesante sconfitta in casa per 0-4 contro il Barcellona, ma che non giocava da dieci giorni causa tragedia di Valencia, era nettamente favorito su un Milan che continuava a non convincere, soprattutto in Serie A e nel nostro campionato.

I rossoneri, però, hanno sovvertito ogni pronostico e, disputando una grande partita, sono riusciti a capovolgere ogni aspettativa. Un 1-3 a Madrid a favore del Milan che sarà ricordato per sempre e che è solo la seconda vittoria di sempre dei rossoneri sul campo del club più titolato al Mondo

Real-Milan, la rinascita di Theo e Leao

Una vittoria meritata però dai rossoneri che ora devono cercare di tramutare il match contro il Madrid in una svolta definitiva della stagione. Vedremo come andrà a finire, ma intanto nella serata spagnola, il Milan ha riscoperto due dei suoi calciatori più criticati, ma allo stesso tempo tra i più forti: Rafael Leao e Theo Hernandez.

Il secondo ha incontrato per la prima volta la sua ex squadra in partite ufficiali e, al netto di uno svarione difensivo in occasione del rigore assegnato ai padroni di casa, ha disputato un grandissimo match. Quasi perfetto e attento in fase difensiva, propositivo e la solita freccia in quella offensiva.

Mercato, Theo Hernandez torna al Real?

Si saranno rifatti gli occhi sicuramente i dirigenti del Real che nell’estate 2019 lo hanno ceduto al Milan per circa 20 milioni di euro e poi lo hanno visto crescere e diventare uno dei migliori interpreti del ruolo. Si è parlato spesso, soprattutto nella scorsa estate, di un presunto interessamento dei Blancos per Theo Hernandez, con la volontà di riportare il calciatore a casa.

Al momento, però, questo presunto interessamento è rimasto in sospeso e il Real ha sempre preferito concentrarsi sul canadese Davis che non ha mai voluto approfondire il discorso con il Madrid. Una foto che vede raffigurato Theo Hernandez insieme a Butragueno, dirigente del club spagnolo, però, ha acceso le fantasie dei tifosi madridisti e, allo stesso tempo, acuito le paure dei milanisti.