A lui devo tutto, non posso dire no | Fonseca, altro che Rabiot: presa la stellina della Ligue 1

Fonseca porta al Milan la stellina della Ligue 1. Dopo aver seguito a lungo Rabiot, il Diavolo ha trovato il giusto rinforzo per il suo centrocampo.

Tornato a Milano dopo la straordinaria affermazione per 1-3 conquistata martedì sera in Champions League sul prato del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il Milan di Paulo Fonseca è pronto ad affrontare il Cagliari di Davide Nicola in occasione della 12esima giornata di campionato in Serie A.

Appuntamento, quello contro i sardi in programma sabato alle 18.00 all’Unipol Domus, che i rossoneri tenteranno ovviamente di portare a casa non solo per alimentare la striscia di due vittorie consecutive ottenute contro Real Madrid appunto e Monza, ma anche per restare attaccato al treno che porta all’Europa dei grandi, distante attualmente cinque punti.

Con una partita ancora da giocare, quella contro il Bologna rimandata per maltempo lo scorso 26 ottobre, i meneghini dovranno infatti sbagliare il meno possibile per non compromettere una stagione che, iniziata con grandi aspettative, li ha fin qui visti protagonisti di prove spesso negative.

Tempo per risalire la china e fare bene ce n’è in abbondanza, sarà però importante mantenere la concentrazione ai massimi livelli per risalire una classifica che vede attualmente Morata e compagni a meno otto dal primo posto del Napoli di Antonio Conte. Il 20esimo scudetto, ora come ora, appare lontano, ma con 28 partite ancora da giocare, crederci è più che lecito.

Milan scartato da Rabiot: l’ex Juve ha preferito l’Olympique Marsiglia

Rimasto senza squadra dopo la fine del suo rapporto con la Juventus, alla quale ha detto addio dopo un’esperienza durata cinque anni, Adrien Rabiot era finito nel mirino di molte squadre, desiderose di rinforzarsi mediante l’acquisto di un elemento forte ed esperto come lui.

Molte squadre, tra cui il Milan di Gerry Cardinale, che per molto tempo ha tenuto i fari puntati sul centrocmapista francese il quale, molto apprezzato da Fonseca, alla fine ha deciso di sposare, forse anche un po’ a sorpresa, la causa dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi. Nonostante la mancata partecipazione a competizioni europee, visto l’ottavo posto conquistato in Ligue 1 al termine della stagione 2023-2024, il classe ’95 ha infatti accettato la corte dei focesi che, anche mediante il suo contributo, proveranno a riportare a Marsiglia un titolo di campione di Francia che manca ormai dalla stagione 2009-2010.

Milan, Fonseca pensa a Bouaddi del Lille: lo scorso anno l’esordio tra i professionisti sotto la guida del tecnico portoghese

In campo per tutti i 90 minuti della sfida di martedì sera tra il suo Lille e la Juventus, terminata col punteggio di 1-1, Ayyoub Bouaddi avrebbe suscitato l’interesse del Milan del suo ex allenatore, Paulo Fonseca, che nell’ottobre 2023 lo aveva fatto esordire tra i professionsti prima in Conference League e poi in Ligue 1. Diciassette anni compiuti lo scorso 2 ottobre, il giovane centrocampista dei mastini in patria è già stato paragonato al connazionale Rabiot, che proprio ai rossoneri ha detto no in estate dopo la fine della sua avventura alla Juventus.

Il Lille, stando a quanto riportato da Radiomercato, valuta il cartellino del classe 2007 nato a Senlis già intorno ai 18 milioni di euro. Il Diavolo, forte della figura di Fonseca che per primo ha creduto in lui, potrebbe godere di una corsia preferenziale per arrivare al talentuoso centrocampista il quale, dal canto suo, potrebbe accettare certamente volentieri l’offerta del suo ex allenatore, nonché quella di un club prestigioso come il Milan. All’estate 2025 manca ancora qualche mese, ma presto dovremmo saperne di più.